Euroopan komissio aikoo budjetoida 500 miljoonaa euroa eurooppalaisen ammustuotannon vauhdittamiseen.

Summa aiotaan löytää Euroopan puolustusrahaston ja yhteishankintaväline EDIRPA:n budjettien uudelleenjärjestelyistä.

"On erittäin tärkeää nostaa tuotantokapasiteettiamme Euroopassa. Haluamme tuotteita, jotka on tehty Euroopassa”, EU:n sisämarkkinakomissaari Thierry Breton sanoi tiedotustilaisuudessaan.

Komission aloitteen tarkoitus on vahvistaa jäsenmaiden puolustusteollisuutta ja sen kykyä toimittaa ammuksia ja ohjuksia.

Komission mukaan ammusten oikea-aikainen saatavuus on ratkaisevan tärkeää EU:n omalle turvallisuudelle ja pyrkimykselle tukea Ukrainaa.

Komissaari Breton kertoi vierailleensa viime viikkoina Euroopan tärkeimmissä ammustehtaissa paikan päällä. Hänen mukaansa EU:ssa on huomattavaa ja monipuolista puolustusalan tuotantoa.

”Tällä hetkellä tuotantokapasiteettimme ei riitä vastaamaan tarpeitamme.”

Komissio saisi lisää valtaa

Asetus antaisi komissiolle mahdollisuuden puuttua puolustusyritysten toimintaan.

Se voisi "poikkeuksellisissa oloissa" vaatia yrityksiä toimittamaan kriittisiä puolustustuotteita tärkeysjärjestyksessä.

Tällainen prioriteettilista annettaisiin, jos kolme yhteisesti hankintoja tekevää jäsenvaltiota näin pyytäisi, ja jos näiden maiden tarkoitus on antaa hankitut ammukset ja ohjukset Ukrainaan.

”Emme tee tietenkään mitään ilman jäsenmaiden hyväksyntää”, Breton totesi.

Komissio toivoo, että lainsäätäjät hyväksyvät asetuksen nopeasti ennen kesää. Välineen on tarkoitus olla voimassa vuoden 2025 puoleenväliin asti.

Lupaus miljoonasta ammuksesta

EU-maiden valtionpäämiehet lupasivat maaliskuun huippukokouksessa, että jäsenmaat toimittaisivat Ukrainaan seuraavan vuoden aikana miljoona tykistön ammusta.

Se on vähemmän kuin Ukraina on pyytänyt. Ukraina on ilmoittanut EU:lle tarvitsevansa 350 000 ammusta joka kuukausi. Tarvetta on 155 millimetrin ammuksille.

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba totesi toissa viikolla Twitterissä olevansa turhautunut tilanteeseen. Hänen mukaansa EU:n toimettomuus maksaa Ukrainalle ihmishenkiä.

Yksi syy EU:n hidastelulle on Ranskan vaatimus siitä, että toimitettavien ammusten pitäisi olla joko EU-maissa tai Norjassa valmistettuja. Niitä ei siis saisi ostaa kolmansista maista Euroopan ulkopuolelta.

”Olen vakuuttunut siitä, että 12 kuukauden kuluessa pystymme nostamaan Ukrainalle tarkoitetun tuotantokapasiteettimme miljoonaan ammukseen vuodessa”, Breton lupasi.

