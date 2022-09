Poliisi hajotti liikekannallepanon vastaisen mielenosoituksen Pietarin keskustassa keskiviikkona. Protesteissa on ollut havaittavissa myös yleistä sodanvastaisuutta.

Suomessa on viikkoja kiistelty venäläisturismin ja turistiviisumien myöntämisen pysäyttämisestä. Vladimir Putinin keskiviikkona julistama Venäjän osittainen liikekannallepano nostaa kuitenkin pöydälle uudenlaisen kysymyksen, josta Suomen hallituksen on linjattava pikaisesti, tutkijat varoittavat.

Kysymys kuuluu, mitä Suomi tekee, mikäli itärajalle alkaa ilmestyä suuria määriä humanitaarista viisumia tai turvapaikkaa hakevia poliittisia pakolaisia – esimerkiksi liikekannallepanoon osallistumista vastustavia venäläisiä reserviläisiä.

Asiasta keskustelivat Yleisradion aamutelevisiossa Venäjä-tutkija Markku Kangaspuro ja turvallisuuspolitiikkaan perehtynyt johtava tutkija Charly Salonius-Pasternak. Kangaspuro arvioi, että Venäjän nykyhallinnolla on edessä ”kova tehtävä saada riveihin hyvin suurelta osin vastentahtoisesti, käytännössä pakko-otoin vietäviä miehiä”. Liikekannallepanon onnistuminen jää hänen mukaansa nähtäväksi.

Niin lentolippujen kysynnän jyrkkä nousu kuin myös liikekannallepanon välttelyyn vihjaavien nettihakujen lisääntyminen kertovat ”omaa tarinaansa” liikekannallepanon suosiosta venäläisten keskuudessa, jatkoi Salonius-Pasternak.

Tämä luo kysymyksiä myös Suomen hallitukselle, hän korosti.

”Jos Suomeen pyrkii suurempi määrä – tai yksittäisiäkin – venäläisiä reserviläisiä, niin mitä heille tehdään? Pitäisikö heidät laittaa, kuten ennen muinoin historiassa, internointileirille? Miten tähän reagoidaan? Siinä on kyllä hallitukselle visainen, mutta nopeasti tehtävä päätös”, Salonius-Pasternak pohti Ylellä.

Hän esittää kysymyksensä myös Twitterissä. Juttu jatkuu tviittien alla.

”Katsotaan, mitä Suomen viranomaiset päättävät, jos/kun ’sotilasikäisiä miehiä’ alkaa ilmaantua suurissa määrin [rajoille]”, hän kirjoittaa.

”Mitäs niille Venäjän reserviin kuuluville nyt tehdään, sisäministeriö?”

Kangaspuron mukaan pohdinta poliittisen turvapaikan mahdollisuudesta on ”aika oleellinenkin kysymys”.

”Se on aika kovakin poliittinen päätös, jos ei halua lähteä sotimaan, vastustaa presidentin päätöstä”, Kangaspuro sanoi Ylellä venäläisreserviläisten tilanteesta.

”Tämä on [Suomelle] tulkintakysymys ja vähän vaikuttamisenkin kysymys”

”Toinen vaihtoehto on tukea venäläisten viranomaisten rekrytointioperaatiota ja pitää rajat suljettuina”, Kangaspuro jatkoi.

Mahdollisen humanitaarisen maahantulon paineen nosti aiemmin esiin Uuden Suomen haastattelussa myös Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila, jonka mukaan tämä dilemma on huomattavasti turistiviisumikysymystä painavampi.

”Mitä me teemme siinä vaiheessa, jos tulee paine sadoille tuhansille humanitaarisen viisumin hakemuksille? Silloin me todella olemme ongelmissa ihmisoikeusperiaatteiden kanssa. Nyt ei oikein ymmärretä sitä, että on miljoonia venäläisiä, jotka vastustavat Putinia hiljaisesti”, Lassila kysyi.

