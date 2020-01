Hallitus valitsi torstaina sisäministeri Maria Ohisalon (vihr) johdolla sisäministeriön uudeksi kansliapäälliköksi yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiän, jolla on vihreä poliittinen tausta. Varsinais-Suomen Kokoomuksen puheenjohtaja, varakansanedustaja Ville Valkonen pitää valintaa selvästi poliittisena virkanimityksenä.

”Kukaan, siis yhtään kukaan ei voi tosissaan väittää, että [Supon päällikön Antti] Pelttarin kokemus sisäministeriön hallinnonalalta ei olisi ylivertainen. Hän on toiminut ministeriön kv-yksikön ylijohtajana ja keskeisen viraston (Supon) johtajana vuosikausia. Pelttari on ollut sisäisen turvallisuuden ytimessä vuodesta 2005. Säänkestävä ammattijohtaja, joka on operoinut sisäisen turvallisuuden maailmassa läpi hybridivaikuttamisen kasvun, Airiston helmen, ääriliikkeiden nousun, ISIS-taistelijoiden ja muiden viime aikojen uusien uhkien”, Valkonen luettelee blogissaan Pimiän kokoomustaustaisen vastaehdokkaan ansioita.

Valkonen puuttuu kirjoituksessaan Kirsi Pimiän ”erityisiin vahvuuksiin”, joilla hänen valintaansa ohi kokeneempien hakijoiden perustellaan. Valinnan taustamuistiossa todetaan, että ”vaikka Pimiän kokemus johtamistehtävistä on muita kärkihakijoita ajallisesti lyhyempää, on hänen erityisenä vahvuutenaan laaja-alainen kokemus perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvistä vaativista johtamistehtävistä ja tätä kautta tuleva kyky johtaa näiden asioiden kehittämistä sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton osalta”.

Pimiällä kuvaillaan myös olevan ”erittäin vahva demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden sekä kansallisten ja EU:n institutionaalisten kysymysten tuntemus”.

”Nämä ovat arvostettavia asioita – mutta eivät sisäministeriön hallinnonalaa! Lisäksi hänen johtamansa organisaatiot eivät ole olleet kovin suuria, eivät ainakaan verrattuna yli 400 hengen Supoon”, Valkonen kirjoittaa.

”Jos asia on vieraampi, kerrataan mitä sisäministeriö tekee: se vastaa mm. Suomen poliisitoiminnasta, rajojen valvonnasta, maahanmuutosta, vastavakoilusta, palo- ja pelastustoiminnasta sekä terrorismin ja ääriliikkeiden torjunnasta. Siis siitä, että rikolliset saadaan kiinni, fanaatikot eivät räjäyttele busseja, palavat talot sammutetaan, natsit eivät hakkaa ihmisiä kaduilla ja ulkomaisten vakoojien työ on vaikeaa.”

Valkosen mielestä kummankaan ehdokkaan poliittinen tausta ei ole haitta.

”Päin vastoin kansliapäällikön kannattaakin ymmärtää politiikkaa, toimiihan hän tiiviisti poliitikkojen kanssa. Kummallakin on myös johtamiskokemusta. Mutta ylivoimaisesti tärkeintä on kuitenkin kyseisen hallinnonalan osaaminen. Ei valtiovarainministeriönkään johtoon tule valita ihmistä, joka ei ymmärrä taloudesta mitään, eikä sosiaali- ja terveysministeriön johtoon ketään muuta kuin sote- ja sotuosaajaa.”

Pimiän edeltäjän, kokoomustaustaisen Ilkka Salmen valitsi kansliapäälliköksi kokoomuslainen sisäministeri Kai Mykkänen, kun tällä kertaa valitsijana oli vihreä ministeri Maria Ohisalo.

