Venäjän parlamentin alahuoneen duuman ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Leonid Slutsky tuomitsee kovin sanoin Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin perjantaina hyväksymät Nord Stream -pakotteet.

Presidentti Trumpin allekirjoittaman lain mukaan yhdysvaltojen viranomaisilla on 60 päivää aikaa tunnistaa Nord Stream 2 -projektiin osallistuvat yritykset. Raportin arvioidaan valmistuvan etuajassa.

”USA:n pakotteet ovat laittoman painostuksen väline ja epäoikeudenmukaisen kilpailun keino. Näillä kieroilla metodeilla Washington yrittää ajaa omaa etuaan, usein liittolaistensa kustannuksella. Euroopan on nyt herättävä”, Slutsky kommentoi uutistoimisto TASSille.

Yhdysvaltojen mielestä Nord Stream 2 on vaaraksi Euroopan turvallisuudelle ja vahvistaisi presidentti Vladimir Putinin taloudellista ja poliittista otetta Euroopassa. Kaasuputki myös ohittaisi Puolan ja Ukrainan kaasun toimittamisessa Saksaan. Venäjä on talven aikana kiistellyt kaasun hinnasta muun muassa Ukrainan kanssa.

Leonard Slutsky vetoaa Saksan liittokansleri Angela Merkeliin, jotta tämä tyrmäisi Yhdysvaltojen toiminnan. Merkel on aikaisemmin sanonut, ettei Saksa tule sietämään ulkopuolisten asettamia pakotteita.

Saksan valtiovarainministeri Olaf Scholz tuomitsi lauantaina Yhdysvaltain asettamat pakotteet itsemääräämisoikeuteen puuttumisena.

”Projektissa mukana olevilla yhtiöillä on oikeus tehdä omat päätöksensä”, hän sanoi BBC:n mukaan.

Sveitsiläis-hollantilainen Allseas-yhtiö kertoi heti lauantaina keskeyttäneensä Nord Stream 2 -maakaasuputken rakennustyöt välttääkseen joutumasta Yhdysvaltojen pakotteiden kohteeksi.

Financial Timesin mukaan amerikkalaissenaattorit Ted Cruz ja Ron Johnson vetosivat yhtiöön, jotta se vetäytyisi kaasuputkihankkeesta. Samat senaattorit tekivät aloitteen pakotteisiin.

Myös suomalainen energiayhtiö Fortum kytkeytyy välillisesti Nord Stream 2 -hankkeeseen saksalaisen Uniperin kautta. Uniper on yksi kaasuputken rahoittajista ja Fortum yhtiön suurin omistaja. Pakotteet eivät koske kaasuputken rahoittajia, mutta Fortumissa tilannetta pidetään harmillisena.

”Yhdysvallat on päättämässä sanktioista tässä vaiheessa, kun putki on lähes valmiina. Rakentamisessa on sentään ollut mukana kaikkiaan lähes tuhat yritystä, joista pääosa on Euroopasta”, Fortumin johtoryhmän jäsen ja yhteiskuntasuhdejohtaja Arto Räty sanoi Talouselämälle aiemmin joulukuussa.

