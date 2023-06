Ahvenanmaalla sijaitseva Venäjän konsulaatti nousi esiin tasavallan presidentin Sauli Niinistön mediatilaisuudessa sunnuntaina. Niinistö kertoi pyytäneensä selvitystä siitä, mikä konsulaatin status kansainvälisissä sopimuksissa on.

”Tämä on aika paljon laajempi kysymys ja liittyy Ahvenanmaan demilitarisaatioon. Jos siitä sopimuksesta pidetään kiinni, silloin joudutaan miettimään, liittykö tämä konsulaatti jollain tavalla siihen pääsopimukseen Ahvenanmaan demilitarisoinnista, joka on siis laaja kansainvälinen sopimus. Minä olen nyt pyytänyt vähän selvitystä siitä, mikä tuon konsulaatin oikeudellinen status näissä sopimusrakenteissa on. Jos, niin kuin jotkut väittävät, se liittyy Pariisin rauhansopimukseen 1948, meillä on aika monta osapuolta siinä, silloin se ei olisi kahdenvälinen asia”, hän sanoi.

Niinistö muistuttaa, että kyseessä on yhden henkilön konsulaatti.

”Minä olen jo todennut, että on syytä tarkoin pitää silmällä, että konsulaatti pysyy roolissaan. Jos siinä tapahtuu horjahtamista, tilanne on silloin tietysti toinen ja meille syntyy toisenlainen peruste.”

Tänään sunnuntaina alkavia Kultaranta-keskusteluja Niinistö kommentoi kertoen haluavansa tuoda esiin ”kokonaan toisen ulottuvuuden”.

”Se on globaali ulottuvuus: aivan selvästi maailman pelimerkit ovat asettumassa vähän uuteen asentoon ja siitä meidän kannattaa olla kyllä tarkoin selvillä ja pyrkiä siihen vähän vaikuttamaankin.”

Niinistö ei usko, että Yhdysvallat on vetämässä tukeaan Ukrainalta, vaikka presidentti maassa vaihtuisi. Häneltä kysyttiin erikseen näkemystä siihen, jos Donald Trump palaa Yhdysvaltain presidentiksi.

” En usko, että edessä on sellaista, että Yhdysvallat vetäisi tukensa Ukrainalta. En voi vastata Trumpin puolesta, mutta hän on sanonut jotain sellaista kuin että sota olisi loppunut, jos hän olisi presidentti. En tiedä, mitä se tarkoittaa, mutta pitää muistaa, että Yhdysvalloissa on myös senaatti ja kongressi.”

Suomessa Niinistö sanoo olevansa ”kovin tyytyväinen” siihen, jos yleiseen turvallisuuteen kiinnitetään enemmän huomiota.

”Esimerkiksi uutta tiedustelulakia väännettiin vuositolkulla ja pidin siitä ääntä, sitä pidettiin sitten kohtuuttomana, mutta eivät ne (asiat) muuten olisi nousseet esille.”

Tasavallan presidentti ei halunnut sunnuntaina kommentoida uuden hallituksen ohjelmaa.

”Mielelläni, niin kuin olen aina tehnyt, pidättäydyn hallitusohjelman arvioimisesta.”