Afganistanista on Talebanin valtaannousun jälkeen pyrkinyt pois valtava määrä ihmisiä. Kabulista saatiin evakuoitua yli 120 diplomaattia ja virkamiestä Intian Gujaratiin tiistaina.

Pakoon. Afganistanista on Talebanin valtaannousun jälkeen pyrkinyt pois valtava määrä ihmisiä. Kabulista saatiin evakuoitua yli 120 diplomaattia ja virkamiestä Intian Gujaratiin tiistaina.

Pakoon. Afganistanista on Talebanin valtaannousun jälkeen pyrkinyt pois valtava määrä ihmisiä. Kabulista saatiin evakuoitua yli 120 diplomaattia ja virkamiestä Intian Gujaratiin tiistaina.

Hellevi Mauno, New York: Huoli naisista suuri USA:ssa

Amerikkalaiset ovat olleet järkyttyneitä, miten nopeasti Taleban valtasi Afganistanin ja sen pääkaupungin Kabulin. Afganistanissa palvelut entinen tiedustelija pitää CNBC:n mukaan suorastaan ”epätodellisena”, miten nopeasti afgaaniarmeija kaatui.

Yhdysvaltalaiset uskovat, että Afganistanissa rehottava korruptio oli pääsyy siihen, että Taleban onnistui kukistamaan armeijan niin nopeasti. Yhdysvallat ja sen Nato-kumppanit käyttivät kahden vuosikymmenen ajan miljardeja dollareja tukeakseen afgaanijoukkoja, mutta tämäkään ei kitkenyt korruptiota. Afgaanijoukkojen komentajat liioittelivat sotilaiden määrää saadakseen lisää rahaa, mutta monilla sotilailla ei ollut tarpeeksi ammuksia tai edes ruokaa. Tilanne paheni entisestään, kun USA alkoi vetää joukkojaan pois maasta.

Monet amerikkalaiset ovat huolissaan naisten oikeuksista ja siitä, miten ne muuttuvat vallankumouksen myötä. Amerikkalaiset pelkäävät, että uuden hallinnon myötä naiset joutuvat jälleen kotiensa vangiksi. Talebanin mukaan naisten oikeuksia kunnioitetaan islamilaisen lain mukaisesti, mutta liikkeen johtajat eivät kommentoineet aihetta yksityiskohtaisemmin. Afganistan on perinteisesti ollut hyvin konservatiivinen maa, etenkin suurten kaupunkien ulkopuolella.

Korruption lisäksi nopeaa vallankumousta on selitetty sillä, että USA:n armeijan tiedustelujoukot arvioivat Afganistanin tilanteen väärin. Asiantuntijoiden mukaan Taleban valmisteli massiivista hyökkäystä jo toukokuun alussa.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden joutui mediassa kiusalliseen valoon, sillä hän sanoi aiemmin pitävänsä hyvin epätodennäköisenä, että Taleban tulisi omistamaan koko maan. Presidentti kuitenkin painotti, ettei hän kadu päätöstään vetää amerikkalaisjoukkoja pois maasta. Monet amerikkalaiset puoltavat päätöstä. He uskovat, ettei Yhdysvalloilla ollut valittavanaan hyvää tapaa vetäytyä Afganistanista.

Monet amerikkalaiset pelkäävät nyt terrorismin lisääntyvän. Maan asevoimien pääesikunnan puheenjohtaja Mark Milley kommentoi uutistoimisto AP:n mukaan, että viranomaisten odotetaan muuttavan arviotaan siitä, miten nopeasti terroristiryhmät kokoavat joukkojaan. Milleyn mukaan viranomaiset pelkäävät, että al-Qaidan tapaiset terrorijärjestöt saattavat kasvaa paljon ennustettua nopeammin. Afganistanista saattaa tulla turvapaikka väkivaltaisille äärijärjestöille.

Vaikea tilanne. Tilanne Afganistanissa on sekava. Maailmalla nykytilannetta pidetään laajasti epäonnistumisena. Kuva: EPA

Tapio Nurminen, München: Näinkö toimii liittolainen?

Saksan hallituksen edustajat ovat liittokansleri Angela Merkelin johdolla myöntäneet yllättävän avoimesti, että tilanne Afganistanissa arvioitiin väärin.

Syyttävä sormi kohdistuu erityisesti ulkoministeri Heiko Maasiin, mutta myös Merkel on ollut tulilinjalla. Saksassa kysytään, voiko todella olla niin, että Talebanin pikavyörytys tuli yllätyksenä ja että tähän vaihtoehtoon ei millään tavalla valmistauduttu.

Saksalaisten yritykset evakuoida omia kansalaisiaan ja myös paikalta palkattuja operaatioon osallistuneita työntekijöitä ovat olleet melkoista kompurointia.

Keväällä enemmistö saksalaisista tuki Afganistanista vetäytymistä.

Nyt näyttää kuitenkin siltä, että syliin on tulossa uusi vuoden 2015 kaltainen pakolaiskriisi, ja kaikki viittaa siihen, että tähän vaihtoehtoon aletaan vasta hätäisesti valmistautua.

Saksassa on kommentoitu kitkerästi myös Yhdysvaltain tapaa toteuttaa vetäytyminen ja perustella sitä.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on monien yllätykseksi korostanut, että 20 vuotta kestäneen operaation tarkoitus ei ollut rakentaa demokraattisempaa yhteiskuntaa. Saksassa taas puhutaan nimenomaan, että juuri siinä epäonnistuttiin.

Monet johtavat poliitikot, myös USA-myönteiset, kysyvät nyt, miten Afganistanin tapahtumien jälkeen on mahdollista rakentaa Bidenin toivomaa liittoumaa, joka jarruttaa Kiinan globaalia vyörytystä.

Hannamiina Tanninen, Hongkong: Kiina korosti hyviä välejä

Kiinan ulkoministeriö odotti maanantai-iltaan saakka, ennen kuin julkaisi ensimmäiset viralliset lausuntonsa liittyen Afganistanin tilanteeseen.

Lausunnoissa painotettiin Kiinan ja Afganistanin hyviä välejä ja sitä, että Kiina kunnioittaa Afganistanin kansan tahtoa valita omat johtajansa ja omat hallitsijansa. Tärkeintä on, että 40 vuotta kestänyt sota on nyt saatu loppumaan, mikä Kiinan ulkoministeriön mukaan on ollut koko kansan tahto.

Kiinan ulkoministeriön mukaan Afganistan on aina ollut maalle tärkeä naapuri ja että Taleban-hallinto on luvannut, ettei se vahingoita Kiinaa. Tärkeässä osassa virallista viestintää on ollut myös se, että Kiina haluaa osallistua aktiivisesti maan jälleenrakennukseen. Torstain lehdistötilaisuudessa Kiinan ulkoministeriön puhemies vastasi kysymykseen Taleban-hallinnon tunnustamisesta, että kansainvälisen politiikan käytäntöihin kuuluu tunnustaa maan uusi hallitus.

Kiina ei ole ottanut suoraan kantaa Afganistanin ihmisoikeuskysymyksiin, paitsi toteamalla, että se toivoo Afganistaniin muodostettavan osallistava ja avoin poliittinen järjestelmä.

Kiinan valtionmedia painotti jo alkuviikosta voimakkaasti kaikissa kieliversioissaan Yhdysvaltojen epäonnistumista sekä Afganistanin sodassa että maasta vetäytymisessäkin. Aiheeseen liittyviä kolumneja, pilakuvia ja melko hyökkääviä sosiaalisen median julkaisuja ovat jakaneet esimerkiksi Twitterissä myös kiinalaisdiplomaatit eri puolilla maailmaa.

Martti Kiuru, Pietari: Venäjä näkee vanhan toistoa

Neuvostoliiton hajoamisen eräs ennusmerkki oli täydellisesti epäonnistunut sotaretki Afganistaniin vuosina 1979–1989. Verinen sota myös romahdutti viimeisetkin rippeet Neuvostoliiton arvostuksesta maailmalla.

Venäläiskommenteissa Yhdysvaltojen epäonnistumista Afganistanissa onkin – kenties vahingoniloisesti – verrattu neuvostojoukkojen surkeaan suoritukseen sukupolvea aikaisemmin.

Amerikkalaisten on katsottu toistaneen kuin yksi yhteen samat virheet, joihin Neuvostoliitto aikanaan syyllistyi.

Vaikka Neuvostoliitto oli Afganistanin naapurivaltio, eivät kommunistijohtajat osanneet lukea idän realiteetteja oikein. Sama toistui nyt amerikkalaisten kohdalla.

Neuvostoliitto yritti tuputtaa paikallisille asukkaille marxilaista ideologiaa ja perustaa maahan Komsomolin kaltaisia nuorisojärjestöjä. Vastaavasti USA pyrki tuomaan äärifundamentalistiseen kulttuuriin ilosanomaa demokratiasta, vapaista vaaleista, riippumattomasta mediasta ja puolueettomasta oikeuslaitoksesta.

Afganistanilaiset saattoivat juhlapuheissa lupautua sosialististen tai läntisten arvojen kannattajiksi, mutta todellisuudessa lupauksille ei ollut katetta.

Nyt Venäjä miettii jo kuumeisesti lähestymistapaa valtaan nousseisiin Taleban-sisseihin. Venäjän korkeimman oikeuden päätöksen mukaan Taleban on terroristijärjestö, mutta venäläisdiplomaatit ovat medialähteiden mukaan pitäneet viime kuukausina jatkuvasti yhteyttä järjestön edustajiin.

Pia Heikkilä, New Delhi: Intia syyttää osin Pakistania

Intiassa Afganistanin tapahtumat ovat olleet laajasti esillä. Medioissa on pohdittu maan tulevaisuutta, ja sympatiat ovat olleet selvästi samansuuntaisia kuin länsimaisissa lehdissä eli tavallisten afgaanien puolella.

Aiheen laajan käsittelyn ymmärtää, sillä Afganistanin tulevaisuus vaikuttaa koko Etelä-Aasian turvallisuuteen ja geopolitiikan kysymyksiin.

Intialaislehtien kommentit povaavat maalle ankeaa tulevaisuutta. Etenkin vähemmistöjen ja naisten kohtalo huolestuttaa.

Paljon on myös keskustelu Intian päätöksestä auttaa Afganistanin sikhien ja hindujen yhteisön jäseniä saapumaan Intiaan, mutta muslimien auttamisesta ei ole puhuttu sanaakaan.

Intiassa Afganistan-uutisointia onkin vahvasti värittänyt maan avoin muslimivastaisuus.

Kiinnostuksen Afganistanin tilanteeseen ymmärtää, sillä Intia on investoinut miljoonia dollareita kehityshankkeisiin Afganistanissa. Intian sotilaallinen läsnäolo on Afganistanissa ollut kuitenkin verraten vähäistä.

Lisäksi verivihollisen eli Pakistanin syyttäminen tilanteesta on laajaa: Intian mielestä Pakistanin hallitus tukee Taleban-liikettä ja muita terroristijärjestöjä, ja aiheuttaa alueelle jatkuvia turvallisuusongelmia.

Pitää muistaa, että uutisia katsoessa on länsimaalaisten sympatiaviisari automaattisesti talebaneja vastaan, mutta samaan aikaan maailman medioilla on vaikea saada selvää kuvaa siitä, mitä Afganistanissa todella tapahtuu. Paikan päällä on vain kourallinen toimittajia, suurin osa heistä avustajia.