Perussuomalaiset nosti eduskunnan kyselytunnilla esiin ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) toimeksiannon hollantilaiselle Dialogue Advisory Groupille (DAG).

Verkkouutiset on kertonut, että ulkoministeriö on maksanut kotiutusjärjestelyissä auttaneelle hollantilaisjärjestölle lähes 60 000 euroa. Perustuslakivaliokunnan aineistosta käy ilmi, että DAG:n piti auttaa ulkoministeriötä suomalaislasten kotiuttamisessa al-Holin pakolaisleiriltä Syyriasta. Verkkouutiset puhuu ”suullisesta ja salaisesta” toimeksiannosta.

Haaviston kanssa erimielinen konsulipäällikkö Pasi Tuominen totesi Ilta-Sanomien mukaan perustuslakivaliokunnalle Haaviston antaneen 23. heinäkuuta 2019 ”suullisen ja salaisen toimeksiannon orpolasten tuomiseksi ja suomalaisten tilanteen selvittämiseksi”. DAG:lle annettuun viralliseen toimeksiantoon ei Tuomisen mukaan kuulunut ”salainen osa suomalaislasten kotiuttamisen selvittämisestä”.

Haavisto totesi perussuomalaisten Sanna Antikaiselle, ettei mitään epävirallisia rahoja ole maksettu esimerkiksi niin, että lapsia ostettaisiin vapaiksi.

”Mitään tällaista ei ole ollut”, Haavisto sanoi kyselytunnilla.

”Voin vakuuttaa, että Suomen valtio ei ole tehnyt mitään lahjontaa tai maksamista siitä, että ihmisiä saataisiin pois leiriltä.”

Haaviston mukaan jotkut yksityiset toimijat ovat ajatelleet tekevänsä hyvää ostamalla ihmisiä ulos.

”Sitä Suomen valtio ei ole hyväksynyt”, Haavisto sanoi.

Suhteiden pitää Haaviston mukaan toimia virallisella tasolla ja neuvotteluteitse niin, että viranomaiset ovat mukana.

”Rahalla ei voi lapsia pelastaa, eikä ostaa.”

Haaviston mukaan rauhanvälitysjärjestö DAG on tehnyt kaksi matkaa al-Holin alueelle ”Suomen pyynnöstä niin, että siellä on ollut mukana kokenut suomalainen diplomaatti Ilkka Uusitalo”. Tuloksista on tehty raportti, joka kuvailee, miten alueella voi toimia.

”Tällainen työ on ulkoministeriön normaalia työtä”, Haavisto sanoi.

Vihreät kertovat vastalauseessaan,että 3.9.2019 Haavisto piti pääministerin kanssa neuvottelun, jossa oli läsnä suojelupoliisin ja sisäministeriön virkamiehiä sekä eläkkeellä oleva Suomen entinen EU-diplomaatti ja rauhanvälittäjä, joka oli juuri käynyt Koillis-Syyrian alueella hollantilaisen rauhanvälitysryhmän Dialogue Advisory Group DAG:n kanssa.

”Neuvottelussa tehtiin linjaus, jonka mukaan alueelle lähetetään Suomen hallituksen valtuuttama delegaatio, jonka tehtävänä on lähinnä tietojen keruu. Ulkoministeriön oli määrä valmistella matka”, vihreiden vastalauseessa kerrotaan.