Maan magneettikentän napaisuus on piakkoin vaihtumassa, jotkut tutkijat väittävät. Se tarkoittaisi siis sitä, että vanha magneettinen etelänapa olisi tulevaisuudessa pohjoisnapa ja päin vastoin.

”Piakkoin” voi toki tarkoittaa ihmisikään verrattain pitkiäkin aikoja. Napaisuus on viimeksi vaihtunut 780 000 vuotta sitten, ja viimeisen 2,6 miljoonan vuoden aikana vaihdoksia on ollut epäsäännöllisin välein yhteensä kymmenen. Tämä on saatu selville tutkimalla eri-ikäisiä tuliperäisiä kivikappaleita, joiden sisältämä rauta on jäähtyessään magnetoitunut silloin vallinneen magneettikentän suuntaisesti.

Viimeisen 200 vuoden aikana magneettikenttä on hitaasti mutta varmasti heikentynyt. Samalla magneettinen pohjoisnapa on siirtynyt ensin Kanadan saaristosta Jäämerelle ja sieltä etelään Siperiaa kohti.

Viime vuosina siirtymävauhti on kasvanut jopa 48 kilometriin vuodessa. Ottaen huomioon magneettikentän kehityksen ja viimeisestä napaisuuden vaihdosta kuluneen ajan, jotkut tutkijat ennustavat napojen vaihdon tapahtuvan pian.

Napaisuuden vaihtumisella voi olla vakaviakin seurauksia riippuen siitä, kuinka nopeasti se tapahtuu. Vaarassa olisivat erityisesti satelliitit, joilla on kriittinen rooli muun muassa tietoliikenteessä ja navigoinnissa. Vaihtuvaan napaisuuteen liittyy nimittäin myös satelliitteja aurinkotuulelta ja kosmiselta säteilyltä suojelevan magneettikentän heikkeneminen.

Jos koko prosessi kestäisi siis esimerkiksi vain vuoden, voisi maailma ajautua pahimmassa tapauksessa melkoiseen kaaokseen. Jos taas napaisuus vaihtuisi tuhannen vuoden aikana, siihen ehdittäisiin luultavasti sopeutua ilman kummempia ongelmia.

Toinen ongelma liittyy eläinkuntaan. Esimerkiksi valekarettikilpikonnat, lohet ja valaat navigoivat magneettikentän avulla. Lisäksi monet muuttolinnut hyödyntävät magneettikenttää palatessaan vanhoille tutuille alueille talvehtimisen jälkeen.

Näiden eläinten sisäinen navigointijärjestelmä voisi siis häiriintyä ja selviytymismahdollisuudet pienentyä napaisuuden vaihtumisesta, etenkin jos se tapahtuisi nopeasti.

