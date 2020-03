Suomessa on todettu yhteensä 1 313 laboratoriovarmistettua uuden koronaviruksen aiheuttamaa COVID-19-tautitapausta, kertoo THL.

Rekisteriin ilmoitetuista tapauksista 52 prosenttia on miehiä ja 48 prosenttia naisia.

Luvut perustuvat laboratorioiden tartuntatautirekisteriin ilmoittamiin lukuihin, jotka päivittyvät rekisteriin näytteenottopäivämäärän mukaisesti.

Sairaalahoitoa vaativia potilaita on tällä hetkellä 143, joista 49 on tehohoidossa. Eniten tapauksia on todettu 50–59-vuotiaiden ikäryhmässä, 276 tapausta. Toiseksi eniten tapauksia on todettu 40–49-vuotiailla, 268 tausta.

Juttu jatkuu grafiikan jälkeen.

Suomessa on todettu 13 koronavirustartunnan aiheuttamaa kuolemaa, joista kymmenen HYKS erityisvastuualueella, yksi KYS erityisvastuualueella, yksi OYS erityisvastuualueella, ja yksi TAYS erityisvastuualueella. Lyhenteet viittaavat yliopistosairaaloihin Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa ja Tampereella.

COVID-19-tartuntojen todellinen määrä Suomessa on todennäköisesti ilmoitettua korkeampi, koska kaikkia lieväoireisia tai oireettomia henkilöitä ei testata.

Suurin osa Suomessa todetuista COVID-19-tapauksista on ollut lieviä.

THL on avannut karttasovelluksen, johon on koottu tiedot laboratoriovarmistetuista COVID-19-tautitapauksista Suomessa. Viime viikonloppuna karttasovelluksessa oli virheellisesti liikaa koronatapauksia, koska osa tapauksista oli kirjattu sairaanhoitopiirien tilastoissa kahteen kertaan. Asia on korjattu tartuntatautirekisteriin ja karttasovelluksen tiedot on päivitetty tänään kello 11.42.