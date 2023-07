Halpakaupoilla on nyt selkeä kilpailuetu, kertoo Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja.

Halpa kelpaa. Halpakaupoilla on nyt selkeä kilpailuetu, kertoo Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja.

Alati nousevat kuluttajahinnat eivät ole kohentaneet kaupanalan tilannetta. Kauppalehden tiistaina julkaisema selvitys kertoo, että kaupanalan kannattavuus on pudonnut selvästi viime vuosina.

Myös Kaupan liitossa on huomattu kannattavuuden notkahdus. Kaupan liiton pääekonomistin Jaana Kurjenojan mukaan ilmiö näkyy varsinkin erikoiskaupan puolella. Syitä kipuiluun on monia, mutta Kurjenojan mukaan erikoiskaupan kannattavuutta painaa erityisesti kansainvälinen kilpailu.

”Erikoiskaupassa on hyvin paljon pienehköjä yrityksiä, jotka kilpailevat ulkomaisten suurten ketjujen kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että niillä on hintarajoite, joka tulee ulkomailta, ja kotimaiset kustannukset.”

”Pienemmät yritykset eivät myöskään pysty hyödyntämään skaalaetuja esimerkiksi hankinnassa samalla tavalla kuin isot kansainväliset tai pohjoismaiset ketjut.”

Halpakauppa kannattaa

Päivittäistavarakauppa on ollut hieman paremmassa suojassa kustannusten nousulta, mutta myös siellä kannattavuus oon paineessa. Toinen suomalaisen päivittäistavarakaupan jättiläisistä, Kesko, julkaisi torstaina huhti–kesäkuun tuloksensa. Yhtiön päivittäistavarakaupan liikevaihto oli noussut hieman vertailukaudesta, mutta liikevoitto laski siitä.

Koko päivittäistavarakaupan alalla kehityssuunta on se, että kustannukset ja hinnat ovat nousseet, mutta volyymit on laskeneet, Kurjenoja kertoo. Hänen mukaansa kuluttajat ovat siirtyneet kohti halvempia brändejä.

”Euromääräinen liikevaihto on tammi-toukokuussa kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna kuusi prosenttia, ja volyymi on laskenut neljä prosenttia. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmiset siirtyvät halvempiin tuotteisiin ja brändeihin ja pyrkivät säästämään. Tällä on tietysti vaikutusta alan kannattavuuteen.”

Tämä kehitys on tarkoittanut sitä, että kaupanalan tunnelmien piristäjänä onkin ollut tämän vuoden ajan halpakauppa. Kun esimerkiksi Keskon osake on laskenut tänä vuonna perjantain päätöskurssilla mitattuna lähes 13 prosenttia, ovat esimerkiksi Puuilon ja Tokmannin osakkeet nousseet noin 23 ja 20 prosenttia vuoden alusta.

Kurjenoja ei kommentoi yksittäisien yritysten tilannetta, mutta myös hän näkee halpakaupan tämän vuoden ehdottomana voittajana.

”Nyt korostuu halpakaupan kilpailuetu. Meillä on käyttötavarakaupan puolella halpakauppoja, jotka menestyvät varsin hyvin ja vievät markkinaosuuksia muilta kilpailijoiltaan.”

Ala kulukuurille

Kannattavuutta yritetään Kurjenojan mukaan palauttaa kaupanalan alan yrityksissä pääosin ei-pakollisia kustannuksia karsimalla.

”Kaupanalan yritykset ovat kustannuskilpailussa. Kustannuksia leikataan esimerkiksi palkkakustannuksista ja tuotantoketjusta. Myös ei pakollisia investointeja lykätään nyt eteenpäin.”

Kustannukset pyritään saamaan kuriin, sillä yksittäiset yritykset pystyvät vaikuttamaan vain vähän kaupanalan kysyntään. Kurjenojan mukaan mahdollinen merkittävämpi markkinan kasvu tulisi ulkomailta.

”Suomen markkinat ovat varsin rajatut ja silloin kyse on pitkälti hintakilpailusta. Jos ajatellaan markkinoiden kasvua, se ei tapahdu Suomen rajojen sisällä. Suomen markkinoilla voi toki kasvattaa omaa markkinaosuuttaan, mutta se on joltain muulta pois. Kokonaismarkkinaa voi kasvattaa menemällä kansainvälisille markkinoille.”

