Ruotsissa sattui viime yönä kaksi räjähdystä, joista toinen sattui aivan Tukholman keskustan tuntumassa, Östermalmilla. Tukholman poliisin mukaan räjähdys oli yksi voimakkaimmista, mitä Tukholman alueella on sattunut.

Räjähdys oli niin voimakas, että iltapäivälehti Aftonbladet kertoo, kuinka 15 kilometrin päässä Östermalmista Vaxholmissa asuvat lukijat soittivat yöllä kuulleensa räjähdyksen.

”Meidän tietojemme mukaan räjähdyksestä ei aiheutunut henkilövahinkoja. Sitä vastoin on ihan selvää, että alueella asuvat ihmiset eivät tänään voi niin hyvin. Räjähdys on yksi voimakkaimmista, mitä alueella on sattunut”, sanoo tiedotustilaisuudessa poliisin Tukholman keskustan aluejohtaja Erik Widestrand.

LUE MYÖS:

Toinen yön aikana sattunut räjähdys tapahtui myöhemmin kolmen aikaan noin tunnin automatkan päässä Uppsalassa. Widerstrand kertoo, että Tukholman poliisi tekee yhteistyötä myös Uppsalan tutkinnan kanssa sekä turvallisuuspoliisi Säpon kanssa.

Östermalmin asukkaat kertovat eri ruotsalaislehdille räjähdyksen vavisuttaneen kerrostalojen seiniä ja herättäneen asukkaat. Östermalmin Gyllenstiernegatanilla pahimmin vaurioituneessa talossa lähes kaikki ikkunat särkyivät. Silti osassa vielä jouluvaloja ikkunaraameista roikkumassa.

Poliisi ei toistaiseksi tiedä, missä räjähdys tarkalleen sattui. Yhden kerrostalon rappusisäänkäytävä on kuitenkin kärsinyt pahasti räjähdyksen seurauksena. Pelastuslaitos arvioi, että sisäänkäynnin kohdalla on sortumavaara. Talon molemmat raput evakuoitiin yön aikana.

Lähistöllä asuva Karin Holmgren kertoo Svenska Dagbladetille, että pian räjähdyksen kuultuaan hänen ovelleen tuli naapuri verissä päin. Naapurin sänky oli ollut räjähdyksessä rikkoutuneen ikkunan vieressä.

”Tärkein tavoitteemme on nyt saada kiinni tekijät tai tekijä ja ehkäistä tulevia räjähdyksiä. Aloitamme myös turvallisuutta kasvattavat toimenpiteet niin, että alueen asukkaat voivat tuntea olonsa turvalliseksi ja että kaupunki todella välittää”, sanoo poliisin Widerstrand.

”Tässä vaiheessa emme vielä näe mitään, mikä viittaisi terrori-iskuun.”

LUE MYÖS:

Östermalmilla asukkaat kertovat ruotsalaislehdille, että aiemmin samalla kadulla poltettiin ökyauto. SvD:lle kerrotaan, että kadulla kuultiin myös kovaa riitelyä jouluaaton aattona.

Östermalmin kaupunginosaa voisi verrata Helsingin Kaivopuistoon tai Punavuoreen. Näin lähellä keskustaa ei tavallisesti satu kuin korkeintaan kaasuräjähdyksiä.

”Nyt on maailma tullut tänne turvattuun Östermalmiin”, pohtii 75-vuotias Karin Holmgren SvD:lle.

Räjähdysalueella on asuintalojen lisäksi myös toimistotilaa ja esimerkiksi Ruotsin yleisradioyhtiön tv- ja radiotalot sijaitsevat Gyllenstiernegatanilta vain korttelin takana. Kuva: Janerik Henriksson

Asuintalojen lisäksi alueella on myös toimistotilaa ja esimerkiksi Ruotsin yleisradioyhtiön tv- ja radiotalot sijaitsevat Gyllenstiernegatanilta vain korttelin takana, noin sadan metrin päässä. Niiden takana on lähetystöjen alue, missä myös Suomen Tukholman suurlähetystö sijaitsee.

Tukholmassa sattui viime vuonna kaikkiaan 27 poliisin kirjaamaa vaaran aiheuttanutta räjähdystä.

LUE MYÖS: