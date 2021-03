Tartuntatautilain 16. pykälässä säädetään pakollisista terveystarkastuksista, mutta pykälän tulkinnasta on koronaepidemian aikana ollut erilaisia näkemyksiä.

Kiistelty pykälä. Tartuntatautilain 16. pykälässä säädetään pakollisista terveystarkastuksista, mutta pykälän tulkinnasta on koronaepidemian aikana ollut erilaisia näkemyksiä.

Aluehallintovirastot muuttavat tulkintaansa tartuntatautilain 16. pykälästä ja ottavat käyttöön useaa henkilöä koskevat terveystarkastusmääräykset Suomen rajoilla, AVI tiedottaa.

Avien mukaan ”lisätyökalu on tervetullut”. Terveystarkastuksissa on käytännössä kyse koronaviruksen niin sanotuista pakko- ja massatesteistä, joita aluehallintovirastot eivät tulkintansa mukaan ole voineet tähän asti tehdä.

Uusi tulkinta johtuu perustuslakivaliokunnan kannanotosta.

”Perustuslakivaliokunnan kannanoton seurauksena aluehallintovirastot muuttavat tulkintaansa tartuntatautilain 16. pykälästä. Jatkossa aluehallintovirastot voivat yksilökohtaisten päätösten lisäksi määrätä yhdellä päätöksellä useita henkilöitä terveystarkastukseen”, aluehallintovirastot tiedottivat maanantaina.

Perustuslakivaliokunta antoi 5. maaliskuuta lausunnon hallituksen esityksestä 15/2021, joka pyrkii selventämään aluehallintovirastojen toimivaltaa rajakysymyksessä. Osana lausuntoaan perustuslakivaliokunta arvioi, että aluehallintoviraston on mahdollista jo nykylainsäädännön perusteella määrätä rajanylityspaikoilla paitsi yksilöllisiä, pakollisia terveystarkastuksia myös niin sanottuja massatestejä.

”Aluehallintovirastot ovat toimineet asiassa tähän asti sosiaali- ja terveysministeriön 3.2.2021 antaman ohjauskirjeen ja sen oikeudellisen arvioinnin mukaisesti. Tämän arvion mukaan lähtökohtana on ollut testausten vapaaehtoisuus. Sen vuoksi tartuntatautilain 16. pykälän perusteella tehtävien terveystarkastusten on pitänyt olla yksilöpäätöksiä ja perustua yksilölliseen lääketieteelliseen arviointiin”, AVI kertoo.

Tartuntatautilain 16. pykälässä säädetään pakollisista terveystarkastuksista. Hallituksen esityksen tavoitteena on selkeyttää tartuntatautilain pykäliä 16 ja 22.

”Aluehallintovirastot toimivat jatkossa perustuslakivaliokunnan tulkinnan mukaisesti ja määräävät tarvittaessa pakollisia terveystarkastuksia muutenkin kuin ns. yksilöpäätöksinä. Sosiaali- ja terveysministeriöltä 11.3.2021 saatu uusi ohjaus tukee tätä tulkintaamme. Ensimmäiset ns. massapäätökset annetaan jo kuluvalla viikolla Etelä-Suomessa.”

Pääministeri Sanna Marin (sd) on tyytyväinen avien uuteen linjaukseen.

”Odotettu ja oikea päätös”, hän toteaa.

Aluehallintovirasto muistuttaa, että matkustajamäärät rajanylityspaikoilla ovat tällä hetkellä maltillisia. Aluehallintovirastot ovat määränneet kunnat järjestämään terveystarkastuksia rajanylityspaikoilla.

”Jos henkilö on kieltäytynyt kunnan tarjoamasta terveystarkastuksesta, kunta on voinut pyytää aluehallintovirastolta yksilöllistä määräystä kyseiselle henkilölle. Aluehallintovirastot ovat näitä määräyksiä myös tehneet. Tällä hetkellä maahantulijoiden määrä rajanylityspaikoilla on hyvin maltillinen, ja kuntien arvion mukaan testaukset rajanylityspaikoilla toimivat varsin kattavasti”, avit toteavat.

