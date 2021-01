Yhdysvaltain historian ja politiikan väitöskirjatutkija Jani Kokko korostaa Puheenvuoron blogissaan Yhdysvaltain uuden presidentin virkaanastujaisten merkitystä. Joe Biden vannoo virkavalansa ensi keskiviikkona.

”Kansakunnan syntyhetkistä lähtien tasavaltalaisuuden keskeisenä elementtinä on ollut rauhanomainen vallanvaihto neljän vuoden välein ja juuri tämä on tehnyt Yhdysvalloista erityisen maailman kansakuntien joukossa”, hän kirjoittaa.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola toivoo Bidenin kaudelle suosiollista lähtökohtaa.

”100 tuntia, ja Trumpin presidenttikausi on ohi. Kovin töyssyinen on matka ollut. Voisi kuvitella, että yhteiskunnallinen vakaus ja tasapainokin olisivat kovaa valuttaa äänestäjien arjessa. Tämä voisi luoda suosiollisen lähtökohdan Bidenin kaudelle”, hän kommentoi Twitterissä.

Washingtonissa varaudutaan virkaanastujaisiin kovilla turvatoimilla. Nähtävyyksiä kuten Lincoln Memorial -muistomerkki ja Washington -monumentti on suljettu 21. tammikuuta asti, ja virkaseremonian tapahtuma-alueen turva-alueelle pystytetään ajoneuvotarkastuksia. Valkoisen talon ympäristö on suljettu, kuten on myös Potomac-joen ylittävä silta, joka yhdistää Virginian Washingtoniin. Virginia on sulkenut myös muita siltoja. Lisäksi Washingtonissa on suljettu puistoalueita.

