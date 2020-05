Italian vaarallisimpien mafiosojen pääsy vankilasta kotiarestiin on noussut maan hallitusta ravisuttavaksi kysymykseksi. Lehtitietojen mukaan jopa 376 järjestäytyneen rikollisuuden jäsentä on siirretty kotiarestiin maaliskuun alun jälkeen. Virallinen syy on vankien terveystila ja koronatartunnan riski.

Muun muassa Napolin mafian Camorran ”kakkosmieheksi” luonnehdittu Pasquale Zagaria pääsi kotiarestiin muutama viikko sitten, koska viranomaisten mukaan hänen terveyttään ja turvallisuuttaan ei pystytä koronaviruksen vuoksi takaamaan vankilaoloissa. Zagaria sairastaa viranomaisten mukaan syöpää. Hän on Camorran vaarrallisimman klaanin Casalesin johtajan Michele Zagarian veli. Michele Zagaria istuu elinkautistaan edelleen vankilassa.

Lauantaina kotiarestiin pääsyä anoi Sisilian Cosa Nostran ”päälliköiden päällikön”, jo edesmenneen Totó Riinan veli Gaetano Riina.

”Hän on 87-vuotias ja vakavasti sairas. Häntä pidetään Torinon vankilassa, jossa ainakin 60 vankia on testattu koronapositiivisiksi. Tilanne on erittäin riskialtis vanhukselle, jolla on vain yksi munuainen”, Riinan perheen asianajaja Pietro Riggi kertoo La Repubblicalle.

Kovimmat vastalauseet on saanut osakseen elinkautiseen tuomitun Cosa Nostran jäsenen Franco Cataldon siirto kotiarestiin. Cataldo on tuomittu muun muassa 12-vuotiaan Giuseppe Di Matteon poikkeuksellisen raa’asta murhasta. Cosa Nostra kidnappasi Di Matteon vuonna 1993. Poikaa pidettiin vankina kaksi vuotta, jonka jälkeen hänet surmattiin ja ruumis hävitettiin hapolla. Giuseppe Di Matteon isä oli poliisia auttanut entinen mafioso.

Mafiatutkijat luonnehtivat tilannetta ”erittäin vaaralliseksi”.

”Minä en enää nuku öisin. Näiden rikollisten vapauttaminen kotiarestiin on loukkaus mafian uhreille ja koko mafianvastaiselle työlle. Olemme ottaneet askeleen, joka tarkoittaa 20 vuoden takapakkia”, mafiatutkimukseen erikoistuneen Caponnetto-säätiön johtaja Giuseppe Antoci kommentoi lehtihaastattelussa.

Koronaviruksen leviäminen vankiloissa on ongelma koko Italiassa. Monet ihmettelevät silti, miksi vain mafiosot päästetään kotiarestiin.

Moni osoittaa syyttävällä sormella oikeusministeri Alfonso Bonafedeä, joka ei ole onnistunut ratkaisemaan tilannetta. Tunnettu mafianvastainen syyttäjä Nino Di Matteo sanoo tv-haastattelussa pitävänsä Bonafedeä henkilökohtaisesti vastuullisena koko Italiaa kuohuttavaan tilanteeseen.

”Vaarassa on koko Italian valtion uskottavuus. En tiedä ketään, joka on tyytyväinen siihen, että mafiosot pääsevät vankilasta, koska eivät voi kovin hyvin tai koska he ovat vaarassa saada koronatartunnan”, hän sanoi ”Non é l’Arena” -keskusteluohjelmassa.

Moni mafiasyyttäjä on varoittanut myös siitä, että mafiosoilla on kotiarestissa huomattavasti paremmat mahdollisuudet jatkaa ja laajentaa liiketoimintojaan kuin vankilassa.

Italian viranomaiset ovat varoittaneet mafian aktivoitumisesta koronakriisin vuoksi jo aikaisemmin. Asiantuntijat vertaavat tilannetta vuoden 2008 finanssikriisiin, jonka yhteydessä mafiosot ostivat vaikeuksiin joutuneita yrityksiä. Viranomaiset arvioivat, että koronakriisi saattaa pahimmillaan jopa kolminkertaistaa järjestäytyneen rikollisuuden liikevaihdon.