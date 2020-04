Koronavirustartuntoja on todettu suomalaisissa hoivakodeissa ja asukkaita on myös kuollut koronavirukseen. Helsingissä koronavirustartunnan on saanut yhteensä 26 asukasta, joista yhdeksän on menehtynyt.

Lisäksi jo aiemmin on uutisoitu, että Espoossa yksityisessä hoivakodissa on kuollut kolme asukasta.

Ylä-Savon sote-kuntayhtymän alueella sijaitsevassa yksityisessä vanhusten hoivakodissa yhteensä kahdeksan hyvin iäkästä asukasta on menehtynyt koronavirukseen. Hoivakodissa on todettu laboratoriovarmistettuja koronavirustartuntoja sekä yksikön asukkailla että henkilökunnalla.

Tartunnan saaneet ovat eristettyinä ja altistuneet on kontaktoitu ja asetettu karanteeniin. Tartuntaketjut ovat kuntayhtymän mukaan tiedossa.

Hoivakodin epidemiatilanteessa kaikki yksikön asukkaat ja koko yksikön henkilökunta testataan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suosituksesta koronaviruksen varalta.

Kuntayhtymä on ohjeistanut hoivakotia tehostamaan hygieniatoimia ja siivouskäytäntöjä.

Kuntayhtymän alueella oli eiliseen tiistaihin mennessä todettu yhteensä 31 laboratoriovarmistettua koronavirustartuntaa.

Helsingissä tartuntoja 6 hoivakodissa

Helsingin kaupunki kertoo, että koronavirustartuntoja on tähän asti ollut kolmessa kaupungin omassa ja kolmessa ostopalveluyksikössä. Pormestari Jan Vapaavuori (kok) kertoi, että Helsinki on linjannut matalan kynnyksen testaamisesta hoivapalveluissa ja koronatestejä tehdään matalalla kynnyksellä sekä asukkaille että henkilökunnalle, jotta tieto tartunnasta saataisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

”Tartunnasta epäillyt asukkaat pidetään erillään muista asukkaista ja heidän vointiaan seurataan tehostetusti. Heidät hoidetaan omassa huoneessa. Samalla kuitenkin huolehditaan, että asukkaan turvallisuuden tunne säilyy ja että hän ei koe itsenään yksinäiseksi. Pidämme myös tiiviisti yhteyttä sairastuneen läheisiin”, Vapaavuori sanoi Helsingin tiedotustilaisuudessa eilen tiistaina.

Tartuntatilanteisessa henkilökunta käyttää kaupungin mukaan henkilösuojaimia, muun muassa suu-nenäsuojainta ja suojatakkia. Lisäksi koko yksikössä tehostetaan käsihygieniaa ja siivousta. Tartuntatilanteissa noudatetaan sosiaali- ja terveysministeriön ohjeita henkilösuojainten käytöstä.

”Eristämistoimenpiteet saattavat ymmärrettävästi aiheuttaa asukkaille epämukavuutta ja heidän läheisilleen huolta. Yritämme kaikesta huolimatta tarjota asukkaille mahdollisimman turvallista hoivaa”, kertoo puolestaan sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja Seija Meripaasi tiedotteessa.

Helsingillä on noin 4 410 ympärivuorokautisen hoivapalvelun paikkaa. Näistä hieman yli puolet on kaupungin omissa yksiköissä ja puolet ostopalveluyksiköissä.

”Koronakriisi on ollut nyt seuranamme jo useamman viikon. Ikävä kyllä se tulee myös jatkossa olemaan usean viikon kanssamme. Kukaan meistä ei tiedä, kuinka pitkään. Tämä kaikki vaatii meiltä voimia ja jaksamista”, Vapaavuori sanoi tiedotustilaisuudessa.

STT on selvittänyt koronatartuntoja Suomen hoivakodeissa. Vantaalta ja Espoosta kerrotaan STT:lle, että tartuntoja on todettu sekä kaupungin omissa että yksityisissä palveluyksiköissä. Lisäksi kaikki isot yksityiset hoivapalvelujen tuottajat toteavat STT:lle, että niiden yksiköissä on todettu koronatartuntoja.

Pirkanmaalla on STT:n mukaan tiedossa yksittäisiä hoivakodin henkilöstön sairastumisia, mutta ei asukkaiden. Jyväskylässä on STT:n mukaan todettu yksi tartunta ikääntyneiden asumisyksiköissä ja Oulussa ei toistaiseksi yhtään.