Hallituspuolue keskustan kansanedustaja Hannu Hoskonen avautuu kovin sanoin Suomen turvetilanteesta ja syytti suoraan vihreää kansanedustajaa tilanteesta. Hoskonen on arvostellut hallitusta sen turvetoimista useaan otteeseen.

Marinin hallitus päätti syksyllä budjettiriihessään kiristää turpeen verotusta. Tavoitteena on vähintään puolittaa turpeen energiakäyttö vuoteen 2030 mennessä, ja hallituspuolueista erityisesti vihreät vaatii turpeen energiakäytön lopettamista tyystin.

Kansanedustaja Atte Harjanne (vihr) totesi aiemmin Uudelle Suomelle olevansa tyytyväinen turpeen verotuksen kiristämiseen, mutta huolestunut energia-alalla syntyneestä tilanteesta. Puunpoltto on lisääntynyt, kun turveala on alkanut näivettyä nopeasti. Harjanne katsoo, että ongelma ei ole nykyhallituksen aikaansaannos vaan ”seurausta energiapolitiikan pidemmän aikavälin vinoumista”.

”Olen tästä niin suutuksissani”

Hoskonen nosti turpeen esille tiistaina eduskunnassa. Hoskosen mukaan Harjanne oli ”aktiivina lopettamassa turvetta”. Hän kysyi, mitä tulee tilalle. Harjanne on koulutukseltaan diplomi-insinööri.

”Mitä tekee diplomi-insinööri Harjanne? Hän on energia-alan huippuasiantuntija. Tällainen toiveella eläminen ja hurskastelu on melkein kuin sama asia kuin pikkupojalle lupaisi, että kyllä minä joululahjaksi auton ostan, eikä sitten ostakaan. Olen tästä niin suutuksissani, että täällä viljellään tällaisia turhia toiveita, joilla ei ole mitään todellisuuspohjaa, ja sitten luvataan, että JTF-rahastosta korvataan jotakin. Ei varmasti tule penniäkään”, Hoskonen sanoi eduskunnassa.

JTF-rahastolla viitataan EU:n oikeudenmukaisen siirtymän rahastoon.

"Jos siitä saadaan turveurakoitsijoille joku korvaus, se on joku kurssin pätkä. Yksi turveurakoitsija soitti minulle. Hänellä on 4,5 miljoonan euron omaisuus, joka menettää arvonsa. Kertokaa, arvoisa Vihreän liiton edustaja, mistä te sen korvaatte. Se kaikki menee. Turhat puheet siitä, että korvataan JTF-rahastosta, on syytä nyt lopettaa”, Hoskonen jatkoi.

Hoskosen toiminta on herättänyt aiemmin huomiota. Muun muassa hänen kauttaan keskustan sisäisiä jännitteitä on pulpahtanut julkisuuteen.

Hoskonen oli pahoillaan siitä, että joutuu vielä vanhoilla päivillä näkemään tällaista.

”Millä ihmeellä me lämmitämme, kun ei ole mitä polttaa? Nyt tällä hetkellä palaa kattiloissa tukkipuuta. Sekö on teidän mielestänne, arvoisat Suomen kansanedustajat, oikein? Hallitus on sen nimenomaan vääräksi todennut, sitä ei saa tehdä. Tämä on täydellistä äänten kalastelua, populismin äärilaitaa, josta olen äärimmäisen vihainen — en tarkoita missään negatiivisessa mielessä, vaan harmitukseni määrä on valtava.”

Näin vastasi vihreiden Harjanne

Harjanne arvelee jakavansa Hoskosen kanssa samantyyppisen analyysin siitä, että puubiomassa ei riitä korvaamaan kaikkea turvetta. Hän huomauttaa, että lopulta vain ekologisesti kestävä talous voi olla kokonaisuudessaan kestävää.

”Yksi tärkeä kohde tässä on kaukolämmön tuotanto. Nyt kaukolämpö tuotetaan pääasiassa polttamalla, ja poltosta yli puolet on pohjimmiltaan kestämätöntä fossiilista energiaa ja turvetta. Kestävää metsäbiomassaa ei tosiaan riitä korvaamaan kaikkea tätä, ja laajeneva puubioenergian käyttö uhkaa hiilinielujen varastoja, metsäluontoa meillä ja maailmalla sekä biotalouden kehittämistä kohti korkeampaa jalostusastetta”, Harjanne totesi eduskunnassa.

”Tähän ongelmaan tarttuminen vaatii julkista rahoitusta. Polttoon perustumattomat ja muut kestävät vaihtoehdot sinänsä pitkälti tunnetaan: erilaiset lämpöpumput ja -varastot mukaan lukien maalämpö eri syvyyksistä, hukkalämmöt, suora sähkölämmitys, boilerit, synteettiset polttoaineet ja ydinkaukolämpö. Kaikkia näitä on syytä edistää. Haasteena on näiden teknologioiden riittävän nopea skaalaaminen.”

Siihen Suomen kestävän kasvun ohjelma on Harjanteen mielestä oiva väline. Tuen rinnalla tulee huolehtia, että sääntely ja markkinaohjaus ovat polttoa korvaavien vaihtoehtojen osalta kunnossa, hän sanoo.

”Sähkön kasvava osuus lämmöntuotannossa korostaa myös entisestään tarvetta riittävälle päästöttömän sähkön tuotannolle.”

Harjanteen mukaan EU:n energia- ja ilmastopolitiikkaa vaivaa edelleen osin vinoutunut suhtautuminen eri energiamuotoihin, erityisesti ydinvoimaan, ja tämä näkyy myös EU:n oikeudenmukaisen siirtymän rahastossa. Harjanne on puolueessaan ydinvoiman voimakas puolestapuhuja.

"Toivoisin erittäin painokkaasti, että hallitus ajaa vahvasti tiedepohjasta ja teknologianeutraalia linjaa unionissa ja sen energia- ja ilmastopolitiikassa. Siinä päästöjen ja biodiversiteetin suojelun täytyy olla keskiössä”, Harjanne sanoi tiistaina eduskunnassa.