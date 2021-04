Yhdysvaltain ilmavoimat pudotti viime syyskuussa melkoisen uutispommin, kun ilmavoimien hankinnoista tuolloin vastannut johtaja Will Roper kertoi, että Usaf on rakentanut ja lentänyt seuraavan sukupolven hävittäjäkoneen prototyypilla.

Koneen spekseistä ei silloin – saati myöhemminkään – ole kerrottu mitään.

Nyt salaisuuden verhoa on ainakin hieman avattu, sillä Popular Mechanics teki terävän havainnon: Usafin tuoreimmassa hankintaraportissa on julkaistu NGAD-hanketta (Next Generation Air Dominance) käsittelevä osio sekä havainnekuva.

Kuvassa esiintyy kaksimoottorinen, oletettavasti miehitetty, hävittäjä, jonka ominaisuuksia on optimoitu tutkapinta-alan vähentämiseksi. Sen aseita kannetaan rungon sisällä, ja koneen kaksi sivuvakaajaa voidaan tarvittaessa taittaa rungon sisään.

Tämän lisäksi kuvassa viitataan nykyistä nopeampiin kehityssykleihin, kuten myös tekstiosassa: ”Lyhyemmillä sykleillä ohjelmassa saavutetaan teknologian kypsyminen ja pienempi riski prototyypeilla sekä operatiivisella kokeilulla.”

NGAD-ohjelman kerrotaan turvautuvan ei-perinteisiin hankintamenetelmiin, jotta ”monoliittiset aikataulut ja liialliset elinkaarikustannukset” vältettäisiin. (Tämä olisi helppo tulkita viittaukseksi F-35 -ohjelman teknologia- ja kustannushaasteisiin.)

Itse koneen kerrotaan täydentävän F-35- ja F-22 -kalustoa sekä asevoimien ja sen kumppanimaiden kykyjä ilmaherruusroolissa. Lisäksi NGAD:lla suunnitellaan olevan kyky tunkeutua vastustajien ilmatorjunnan läpi, mikä osaltaan viitannee stealth-ominaisuuksiin.

NGAD:n kerrotaan olevan ”a family of capabilities”, eli kyseessä voi olla yhden koneen sijaan sarja nopeasti kehitettyjä konetyyppejä muuttuviin tarpeisiin. On siis tältäkin osin epävarmaa, kuinka tarkasti havainnekuva esittää ilmavoimien suunnitelmia.

Mitään kustannus- tai aikataulutietoja raportissa ei annettu.

