Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on päivittänyt koronavirusohjeitaan. THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta suosittelee Helsingin Sanomien haastattelussa kangasmaskien käyttöä myös oireettomille ihmisille julkisilla paikoilla.

HS:n mukaan Tervahauta muuttaa aiempaa linjaa ja painottaa, että uusi suositus koskee vain kankaisia maskeja. Korkeamman tason maskit tulisi varata sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnalle. Kyse on suosituksesta, ei määräyksestä, koska viranomaiset eivät voi Tervahaudan mukaan taata osin itse tehtyjen kangasmaskien laatua tai toimivuutta.

”Suosittelen, että kangasmaskia käytetään muiden suojaamiseksi mahdolliselta tartunnalta. Jos haluamme olla vastuullisia aikuisia ihmisiä, voimme tällä toimenpiteellä hidastaa leviämistä”, Tervahauta sanoi HS:lle tiistaiaamuna.

Tervahauta pohti jo perjantaina Twitterissä maskien laajempaa käyttöä.

”Tästä tarvitaan lisää tutkimusta, jota varmasti pian kertyy. Jos löydökset toistuvat, puoltaa iso oireettomien tartuttajien osuus kirurgisten tai kangasmaskien käyttöä ihmisten ilmoilla liikkuessamme. Suojataksemme muita”, Tervahauta tviittasi viitaten uutiseen Kiinassa tehdystä mallinnuksesta, jonka perusteella näyttää siltä, että neljä viidestä koronatartunnasta olisi peräisin oireettomalta ihmiseltä.

Pääsiäisen aikana Tervahauta on nostanut Twitterissä esiin myös tutkimukset Skotlannista ja Saksasta.

Tervahauta perusteleekin HS:lle, että linjanmuutoksen taustalla ovat useat uudet kansainväliset tutkimukset, joiden perusteella oireettomien taudinkantajien osuus on koronapandemiassa suuri. Tervahauta huomauttaa, että tutkimuksissa on pystytty todentamaan koronavirusinfektion saaneiden määrän olevan todennäköisesti monikymmenkertainen verrattuna varmistettuihin koronatapauksiin.

HS:n mukaan Suomessakin on määrä saada serologisten analyysien ensimmäisiä tuloksia tällä viikolla ja tulevaisuudessa viikoittain.

Näin THL neuvoo nyt

THL on päivittänyt tänään vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin. THL neuvoo nettisivulla myös kasvomaskien käytöstä ja vastaa kysymyksee siitä, onko kasvomaskin käyttämisestä hyötyä.

”Kasvomaski ei suojaa käyttäjäänsä virustartunnalta. Sen sijaan se voi estää virusta kantavaa ihmistä tartuttamasta muita. Ei ole kuitenkaan tutkimusnäyttöä siitä, että maskin laaja käyttö terveillä henkilöillä auttaisi vähentämään tartuntoja. Kankaista kasvomaskia voi käyttää paikoissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista, esimerkiksi julkisissa kulkuvälineissä tai kaupoissa”, THL toteaa vastauksessaan.

”Jos kasvomaskia haluaa käyttää, on tärkeä muistaa myös ensisijaiset torjuntatoimet, kuten fyysinen etäisyys, käsienpesu ja yskimishygienia. Jos maskia käyttää väärin, se voi jopa lisätä koronaviruksen tartunnan riskiä. Maskia on aina käsiteltävä puhtailla käsillä. Kasvomaski on heitettävä pois tai pestävä aina käytön jälkeen.”