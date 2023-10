Venäjän Maarianhaminan-konsulaatti tulisi lakkauttaa, vaatii muun muassa Ulkopoliittisen instituutin johtaja, presidenttikisaan ilmoittautunut Mika Aaltola.

Aaltola tavoittelee valitsijayhdistyksen presidenttiehdokkuutta.

Yle kertoi keskiviikkona, että ulkoministeriön mukaan Suomen ei kannata yrittää purkaa Ahvenanmaan demilitarisointia eikä lakkauttaa Maarianhaminassa sijaitsevaa Venäjän konsulaattia, koska nykytilanteen muuttaminen olisi juridisesti vaikeaa. Ulkoministeriö valmistelee asiasta selvitystä, jota on pyytänyt tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Hallitus ei ole vielä keskustellut asiasta.

Ahvenanmaan konsulaatin sulkeminen puhutti kesällä, kun Venäjä sulki ensin Suomen Pietarin-konsulaatin toimipisteet Murmanskissa ja Petroskoissa ja sen jälkeen Pietarin-pääkonsulaatin, mihin Suomi vastasi sulkemalla Venäjän Turun-pääkonsulaatin.

Suomen entinen Moskovan-suurlähettiläs Hannu Himanen korosti tuolloin Uudelle Suomelle, että Maarianhaminan-konsulaatin lakkauttaminen on ihan eri kysymys kuin toistuvasti esiin nouseva kysymys Ahvenanmaan demilitarisoinnista, joka on paljon mutkikkaampi. Maarianhaminan-konsulaatti perustettiin vuonna 1940 tehdyllä sopimuksella, jonka Neuvostoliitto pakotti Suomen hyväksymään, Himanen huomautti.

”Venäjän konsulaatti ei suorita vuoden 1921 Ahvenanmaan sopimuksen monitorointia, vaan se harjoittaa ihan omaa toimintaansa. Se on Suomen suvereniteetin loukkaus. Nyt kun Venäjä on yksipuolisena toimena sulkenut nämä Suomen konsulitoimipisteet, nyt Suomella olisi rauhallisesti, mitenkään provosoitumatta ihan ainutlaatuinen tilaisuus sanoa vuoden 1940 sopimus irti”, Himanen muun muassa sanoi Uudelle Suomelle kesäkuussa.

Turvallisuuspolitiikan tutkija Henri Vanhanen Ulkopoliittisesta instituutista puolestaan kertoi, millä kahdella tavalla sulkeminen voitaisiin perustella.

Ulkoministeriön tuore arvio onkin herättänyt keskustelua viestipalvelu X:ssä (entinen Twitter). Esimerkiksi Aaltola katsoo, että konsulaatti on suljettava muuttuneen tilanteen johdosta, kun Venäjä on sotaa käyvä maa. Hänen mukaansa juridisia perusteita löytyy.

”Perin idealistinen tämä Suomen muotoutuva kanta konsulaattiin: olemme sääntöperäisiä Venäjälle, vaikka Venäjä ei sitä vastavuoroisesti meille ole”, Aaltola kirjoittaa.

”Toivottavasti tämä ei ole totta. Jos on, tarkoittaisi se sitä, että suomalainen viranomainen ei ole valmis lisäämään Suomen turvallisuutta, koska se olisi ’vaikeaa’”, kirjoittaa puolestaan Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Charly Salonius-Pasternak.

Stubb lausui Ahvenanmaasta

Konsulaatin sulkemista vaatii myös liike nytin puheenjohtaja, kansanedustaja ja presidenttiehdokas Harry ”Hjallis” Harkimo, joka nostaa esiin kokoomuksen presidenttiehdokkaan Alexander Stubbin puheet Ahvenanmaalla.

Stubb sanoi vierailullaan Ålands Radion mukaan, että Suomen turvallisuustilanne on hyvä myös siksi, että Ahvenanmaa on demilitarisoitu, mikä on tasavallan vahvuus. Ulostulo on puhuttanut jonkin verran X:ssä.

”Olen täysin eri mieltä. Suomen pitää irtautua demilitarisointisopimuksesta ja myös Venäjän konsulaatti Maarianhaminassa pitää sulkea”, Harkimo sanoo tiedotteessa.

”Alexander Stubb ei ymmärrä, mistä puhuu. Suomen on luovuttava Ahvenanmaan demilitarisoinnista. Suomi on nyt liittoutunut maa, ja Venäjä on tehnyt omat ratkaisunsa hyökkäämällä Ukrainaan. Vuonna 1940 solmittu sopimus ei ole enää tätä päivää. Sopimuskumppania Neuvostoliittoa ei enää ole olemassa.”

Myös SDP:n ensimmäisen kauden kansanedustaja Jani Kokko ottaa asiaan kantaa X:ssä.

”Virkakunnan mielestä muutoksia ei voida tehdä, koska ’nykytilanteen muuttaminen olisi juridisesti vaikeaa’. Pykälät kyllä löytyy, jos on tahtoa! Tästä näyttää tulevan itselle ensimmäisen vaalikauden missio: konsulaatti kiinni ja demilitarisointi alas”, hän kirjoittaa.

