Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan Suomessa on 4 475 varmistettua koronavirustapausta. Määrä on 80 enemmän kuin eilen perjantaina.

Suomen väestöön suhteutettuna tapausmäärien ilmaantuvuus on 81 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu 186. THL:n mukaan toistaiseksi 138 kuolleesta on saatavilla tarkempia tietoja. Heistä 52 prosenttia on miehiä ja 48 prosenttia naisia. Kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta.

”Kuolleista, joista tällä hetkellä on saatavilla tarkempia terveystietoja, valtaosalla (yli 90 %) oli yksi tai useita pitkäaikaissairauksia. Yleisimpiä näistä ovat olleet sydänsairaudet ja diabetes”, THL kertoo.

Alustavan arvion mukaan taudista toipuneita henkilöitä on ainakin 2 500. Arvio perustuu raportoituihin tapauksiin, joiden toteamisesta on vähintään kaksi viikkoa eikä tiedossa ole muuta taudinkulkuun liittyvää seurantatietoa.