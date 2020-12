Edunvalvontajärjestö Omakotiliitto käynnisti 7. lokakuuta kansalaisaloitteen, jossa vaaditaan ”sähkönsiirtomaksuja kuriin”.

Aloite nousi kovaan suosioon. Kansalaisaloite.fi-sivuston perusteella vaadittu 50 000 allekirjoituksen raja rikkoutui jo maanantaina, vaikka takaraja allekirjoitusten keräämisellä on ensi huhtikuussa.

”Kansa on puhunut, ja katse kääntyy nyt eduskuntaan. Kyseessä on valmis lakialoite, jota ovat olleet valmistelemassa useat asiantuntijat ja jonka eduskunta voi hyväksyä sellaisenaan”, Omakotiliiton toiminnanjohtaja Janne Tähtikunnas kertoi maanantaina tiedotteessa.

Kansalaisaloitteet etenevät eduskunnan käsiteltäväksi, jos ne ovat keränneet vähintään 50 000 kannatusilmoitusta kuuden kuukauden kuluessa.

Sähkönsiirtomaksuja koskevassa kansalaisaloitteessa esitetään muun muassa lainmuutosta, jonka perusteella verkonhaltija saisi korottaa sähkönsiirron ja sähkönjakelun maksujaan enintään viisi prosenttia korotusta edeltäneiden 12 kuukauden aikana keräämiinsä maksuihin verrattuna.

”Siirtomaksujen osalta on kyse monopolitoiminnalla kerättävistä ylisuurista voitoista. Ei riitä, että nousua hillitään, vaan nykyisiä siirtohintoja on saatava alas. Nyt kun ilmiö on tunnettu ja tiedostettu laajalti, miksi tilannetta enää haluttaisiin ylläpitää,” Tähtikunnas kertoi Omakotiliiton tiedotteessa marraskuussa.

Esimerkiksi Talouselämä uutisoi viime keväänä, että kuluttajat maksoivat peräti 300–500 miljoonaa euroa liikaa sähkön siirrosta vuonna 2018.

Energiateollisuus ry taas katsoo, että suomalainen sääntelyjärjestelmä kannustaa investoimaan edullisesti, mutta siirtohintoja nostaa verotus ja nousseet vaatimukset huoltovarmuudesta

Kun Digi- ja väestötietovirasto on tarkistanut kansalaisaloitteen kannatusilmoitukset ja hyväksyttyjä kannatusilmoituksia on vähintään 50 000, aloite voidaan lähettää eduskunnan käsiteltäväksi. Sähkönsiirtoa koskevan aloitteen kannatusilmoituksista yli 690 on kerätty muualla kuin oikeusministeriön ylläpitämällä Kansalaisloite.fi-sivustolla.

Allekirjoituksien keräämistä voi jatkaa myös sen jälkeen, kun kansalaisaloitteella on vaaditut 50 000 allekirjoittajaa. Näin on mahdollista varautua esimerkiksi siihen, että osa ilmoituksista saatetaan hylätä tarkastuksessa.

Vaikka lukuisia kansalaisaloitteita on edennyt eduskuntakäsittelyyn vain kaksi niistä on hyväksytty eduskunnassa laeiksi.

Hallituksella on jo vireillä oma lakihanke, jonka on tarkoitus suitsia sähköyhtiöiden mahdollisuuksia hintojen nostamiseen.