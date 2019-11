Sdp:n hallituskumppanit keskusta ja vihreät vaativat pääministeri Antti Rinnettä (sd) selvittämään hallitukselle Postin omistajaohjauksen tapahtumat.

”Vihreät on edellyttänyt tarkkaa selvitystä Posti-tapahtumien kulusta. Tähän asti saadut selvitykset eivät ole olleet aukottomia. Niin ei saisi olla. Epäselvyydet [on] selvitettävä nopeasti”, vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo linjaa Twitterissä.

Puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari oli eduskunnassa surullinen siitä, että tilanne päätyi omistajaohjausministeri Sirpa Paateron (sd) eroon. Hän kertoi Ilta-Sanomien livelähetyksessä, että omistajaohjauksen uskottavuus on palautettava. Hänen mukaansa hallituskumppaneillekin on epäselvää, ”mitä on tapahtunut ja onko kaikki kerrottu”.

”Totta kai pääministerillä on meidän luottamus, ja me uskomme että hän tulee meille kaiken tiedon kertomaan”, Kari päätti.

Myös kes­kus­tan edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja Ant­ti Kur­vi­nen vaatii sdp:tä selvittämään tilanteen. Keskustan ryhmä kokoontui ylimääräiseen ryhmäkokoukseen Rinteen tiedotustilaisuuden jälkeen pohtimaan Rinteen ja hallitusyhteistyön tilannetta.

”De­ma­reil­la on vas­tuu ti­lan­teen kir­kas­ta­mi­ses­ta”, Kurvinen sanoi Suomenmaan mukaan.

