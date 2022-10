Perheenyhdistäminen on helpottumassa Suomessa, kun toimeentuloedellytys on poistumassa alaikäisen perheenkokoajan kohdalta.

Hallitus ehdottaa muutettavaksi ulkomaalaislakia niin, että kansainvälistä tai tilapäistä suojelua saavien alaikäisten perheenjäseniltä poistetaan toimeentuloedellytys oleskeluluvan saamisessa.

Suomesta oleskeluluvan saaneen perheenjäseneltä edellytetään riittävää toimeentuloa lukuun ottamatta tiettyjä poikkeuksia. Jos perheessä on esimerkiksi kaksi aikuista ja kaksi alaikäistä lasta, toimeentuloon vaaditaan yhteensä 2 600 euroa kuukaudessa. Toimeentuloedellytyksestä on voitu poiketa, jos siihen on poikkeuksellisen painava syy tai lapsen etu vaatii sitä.

Nykytilanne on peräisin vuodelta 2016, jolloin kokoomuslaisen sisäministerin esityksestä eduskunta lisäsi ulkomaalaislakiin säädökset toimeentuloedellytyksistä myös alaikäisten kohdalle.

Mietinnössä todetaan, että hallintovaliokunnan saaman selvityksen mukaan toimeentuloedellytys ei ole merkittävässä laajuudessa ollut kansainvälistä suojelua saavien huoltajille tehtyjen kielteisten oleskelulupapäätösten peruste, koska toimeentuloedellytyksestä on yksittäistapauksellisen harkinnan nojalla poikettu lapsen edun vuoksi laajasti.

Kokoomus ja PS jättivät vastalauseet

Hallintovaliokunnan mietintö asiasta valmistui viime viikolla. Sekä perussuomalaiset että kokoomus jättivät siihen omat vastalauseensa. Molemmat oppositiopuolueet varoittavat niin sanotusta ”ankkurilapsi-ilmiöstä”, jota kokoomuksen mukaan oli tarkoitus torjua, kun toimeentuloedellytys säädettiin alaikäistenkin kohdalle.

Kokoomuksessa Mari-Leena Talvitie, Heikki Vestman, Ben Zyskowicz ja Pihla Keto-Huovinen ehdottavat vastalauseessaan muutosta lakitekstiin. Kun hallituksen esityksessä toimeentuloedellytystä ei sovelleta, jos perheenkokoaja on alaikäinen, kokoomus määrittelisi poikkeuksen toisin.

”Toimeentuloedellytystä ei kuitenkaan sovelleta, jos oleskelulupa myönnetään Suomeen yksin tulleen alaikäisen lapsen ulkomailla olevalle alaikäiselle sisarukselle, jos sisarukset ovat asuneet yhdessä ja jos heidän vanhempansa eivät ole elossa tai näiden olinpaikka on tuntematon”, kokoomuslaiset muotoilevat vastalauseessaan.

Kokoomuslaiset huomauttavat, että alaikäisten hyväksikäytöstä maahantulon välineenä varoitti lausunnossaan myös Poliisihallitus.

”On valitettavaa, että lakiehdotuksen taloudellisia vaikutuksia eikä laajempia vaikutuksia lapsen oikeuksien toteutumiseen ole arvioitu uskottavasti. Valiokunnan kuulemisissa nousi perusteltu huoli siitä, että toimeentuloedellytyksen poistaminen alaikäiseltä perheenkokoajalta mahdollistaa juuri niin sanotun ’ankkurilapsi-ilmiön’. Eli toimeentuloedellytystä kierrettäisiin lähettämällä ensin alaikäinen yksin kohdemaahan ja perheenjäsen ja muu omainen seuraisi vasta tämän jälkeen. Tämä voisi luoda humanitaarisperusteiseen maahantuloon vetovoimatekijän, joka vaikuttaisi pahimmillaan jopa lapsen oikeuksien loukkauksiin”, kokoomuslaiset toteavat.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sekä kansanedustajat Mauri Peltokangas ja Mari Rantanen puolestaan esittävät vastalauseessaan, että koko lakiehdotus hylätään.

”Toteutuessaan hallituksen esitys tulee luomaan jälleen yhden vetovoimatekijän humanitääriselle maahanmuutolle. Käytännössä tämä tulee näkymään niin sanotun ankkurilapsi-ilmiön yleistymisenä, kun yhä useampi lähettää lapsensa vaaralliselle matkalle saadakseen itse oleskeluluvan helpommin”, he toteavat vastalauseessaan.

SDP-edustajat: ”Käytännössä tilanne ei muutu”

Hallintovaliokunnan jäsenet SDP:stä Eveliina Heinäluoma, Mika Kari, Piritta Rantanen ja Heidi Viljanen kannattavat hallituksen esitystä ja näkevät sen turvaavan kansainvälistä suojelua saavien lasten oikeuden perhe-elämään.

”Käytännössä tilanne ei kuitenkaan muutu, sillä jo nykykäytännön mukaan toimeentuloedellytyksestä on voitu yksittäistapauksissa joustaa lapsen edun vuoksi. Lainsäädäntö siis lähinnä saatetaan vastaamaan vakiintunutta oikeuskäytäntöä. Tutkimustenkin mukaan maahanmuuttajien kotoutuminen on nopeampaa ja tuloksellisempaa tilanteissa, joissa heillä on mahdollista elää yhdessä perheensä kanssa”, he toteavat tiedotteessa.

Myös SDP:n edustajat kiinnittävät huomiota ”ankkurilapsiin”.

”Samaan aikaan on kuitenkin tärkeää torjua ilmiötä, jossa lapsia altistetaan hyväksikäytölle ja käytetään maahantulon välineenä. Ankkurilapsi-ilmiöllä tarkoitetaan tilannetta, jossa alaikäinen on lähetetty hakemaan turvapaikkaa yksin, koska arvellaan, että sitä kautta olisi helpompi saada myös vanhemmille oleskelulupa. Lapsia ei saa missään tilanteissa altistaa turvattomuudelle eikä hyväksikäytölle.”

