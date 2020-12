Suomessa on siirryttävä kaikille yhteiseen katsomusopetukseen, linjaa vihreä eduskuntaryhmä.

Hallituspuolue ehdottaa, että uskonnonopetus korvataan yhteisellä katsomusaineella, joka keskittyy erilaisten uskontojen ja elämänkatsomusten ymmärtämiseen. Tähän ”hyvä ensimmäinen askel” olisi elämänkatsomustiedon (ET) opetuksen avaaminen myös evankelisluterilaiseen uskontokuntaan kuuluville oppilaille.

”Jos kirkkoon kuuluva oppilas haluaa valita elämänkatsomustiedon, hänen on ensin erottava kirkosta. Ei ole keneltäkään toiselta pois, että oppilas voi valita omaa vakaumustaan ja oppimisen haluaan parhaiten tukevan vaihtoehdon ilman, että joutuu eroamaan kirkosta sen vuoksi”, sanoo kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto (vihr) tiedotteessa.

LUE MYÖS:

Alanko-Kahiluoto on pitänyt muutosta esillä jo aiemmin. Myös opetusministeri Li Andersson (vas) totesi Uudelle Suomelle jo reilu vuosi sitten kannattavansa ajatusta, että myös kirkkoon kuuluvat voisivat osallistua ET:n opetukseen toisin kuin nykyisin. Tammikuussa hän toivoi, että hallitus ryhtyisi tähän pikaisella aikataululla.

”Pidän järkevänä muutosta, että ET olisi valinnainen kaikille. Olemme laittaneet sen myös selvitykseen ministeriössä. Se lisäisi eri oppijoiden yhdenvertaisuutta. Kouluissa vieraillessa opettajat puhuvat itse aika paljon siitä, miten uskonnon perusteella tapahtuu oppilaiden jakoa ja eriytymistä”, Andersson sanoi Uudelle Suomelle.

LUE ANDERSSONIN LAAJA HAASTATTELU:

Hallitus ei kuitenkaan ole toistaiseksi tehnyt asiasta päätöstä. Anderssonin tuuraajaksi nousi eilen Jussi Saramo (vas) Anderssonin äitiysloman ajaksi.

Vihreät haluaa integraation lakiin

Vihreä eduskuntaryhmä katsoo, että eri uskontoja pitää voida opettaa samassa luokassa. Jo nykyisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta lukuisissa kouluissa ympäri Suomea toteutetaan integroitua katsomusopetusta, jossa yhdistyy uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetus.

Vihreät pitää kuitenkin haasteena sitä, että integrointia ei mainita perusopetus- tai lukiolaissa, niiden asetuksissa tai opetussuunnitelman perusteissa. Tähän pitää vihreän eduskuntaryhmän mielestä saada muutos ja aloittaa valmistelu pikimmiten vielä tällä hallituskaudella.

”Vastuu on tällä hetkellä koulutuksen järjestäjällä. Asiaan tarvitaan muutos, jotta eri kulttuurien ja uskontojen välistä ymmärrystä ja eettistä dialogia voidaan lisätä”, Alanko-Kahiluoto kirjoittaa blogissaan.

”Monet koulutuksen järjestäjät ovat jo luoneet hienoja käytäntöjä, joilla tuetaan kulttuurien ja uskontojen välistä ymmärrystä ja eettistä dialogia opetussuunnitelman arvopohjan mukaisesti. Sen lisääminen on myös yhteiskunnan turvallisuuden ja vakauden takia välttämätöntä.”

Ei tarkoita vielä uutta oppiainetta

Tämä lakimuutos ei vihreiden mielestä vielä tarkoittaisi kokonaan uutta oppiainetta, vaan mahdollisuutta kouluille itse valita, millä tavoin opetussuunnitelman määräämät sisällöt opetetaan mahdollisimman hyvin ja laadukkaasti. Kouluille tulisi antaa tähän tukea ja huolehtia, että materiaalia opetuksen järjestämisen ja opetuksen sekä oppimisen tukemiseksi olisi saatavilla.

”Nykytilanne etenkin pääkaupunkiseudulla on kestämätön. Eri uskontoja on paljon, joten oppilaat joudutaan jakamaan lukuisiin pieniin ryhmiin. Tällöin on vaikeaa löytää päteviä opettajia. Kuinka varmistetaan, että opetus pysyy neutraalina?”

Vihreän puolueen linjana on, että pitkällä tähtäimellä katsomusopetuksen pitäisi olla kaikille yhteistä, ihan niin kuin minkä tahansa muunkin tiedonalan opetuksen. Samalla luovuttaisiin siitä, että uskontoa opetetaan erikseen eri ryhmille, mikä edellyttää panostamista opettajien perus- ja täydennyskoulutukseen.

”Tämä ei tarkoita sitä, että esimerkiksi kirkkohistorian opetuksesta luovuttaisiin. Kyllä kirkon roolin tunteminen osana länsimaista kulttuurihistoriaa on edelleen tärkeää ihan kaikille oppilaille. Yhtä lailla jokaisella pitää olla mahdollisuus oman maailmankatsomuksen tutkiskeluun ilman, että se on sidottuna yksittäisen uskonnon opetukseen”, Alanko-Kahiluoto toteaa.