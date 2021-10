Euroopan komissio kertoo komission edustajien tehneen useita yllätysvierailuja EU:n jäsenmaissa sijaitsevien puusellua tuottavien yhtiöiden toimitiloihin.

EU-komissio epäilee tutkittujen yhtiöiden rikkoneen EU:n antitrust-sääntelyä, joka kieltää kartellit ja kilpailua rajoittavat käytännöt. Kyseessä on erityisesti EU:n toimintaa koskevan sopimuksen artikla 101.

Yllätysvierailut ovat komission mukaan alustava askel tutkimuksessa, jossa selvitetään epäiltyjä kilpailua rajoittavia käytäntöjä.

Komissio huomauttaa, että tutkimusten käynnistäminen ei vielä tarkoita yhtiöiden syyllistyneen kilpailua rajoittaviin toimiin.

EU-komission mukaan tutkimusten etenemiselle ei ole lakiin perustuvaa takarajaa. Tutkimusten kesto riippuu useista tekijöistä, muun muassa kunkin tapauksen monimutkaisuudesta, yhtiöiden edustajien yhteistyöhalukkuudesta ja yhtiöiden mahdollisista oikeudellisista toimista asiassa.

Komissio ei yksilöi tiedotteessa yhtiöitä, joiden toimitiloihin on tehty yllätysvierailuja.

UPM ja Stora Enso tiedottivat

UPM tiedotti kello 13.40, että Euroopan komission kilpailuviranomainen on aloittanut tänään ennalta ilmoittamattoman tarkastuksen UPM:n toimitiloissa.

UPM:llä ei tässä vaiheessa ole tietoa tarkastuksen lopputuloksesta. UPM tukee komissiota sen tutkinnassa, eikä voi kommentoida käynnissä olevaa tutkintaa.

Stora Enso kommentoi tapausta pörssitiedotteella kello 14.27.

”Stora Enso on ollut osa Euroopan komission tarkastusta, ja Suomen kilpailu- ja kuluttajaviranomainen on suorittanut tarkastuksen yhtiön pääkonttorissa Kanavarannassa Helsingissä. Stora Enso tekee täyttä yhteistyötä viranomaisten kanssa”, yhtiö kommentoi.

Myös Metsä Groupin selluliiketoiminnassa eli Metsä Fibressa on tänään tehty tarkastuksia Euroopan komission sellukartelliepäilyihin liittyen, konserni tiedotti tiistaina iltapäivällä. Metsä Group lisää, että tämän hetken tiedon mukaan Metsä Board ei ole tarkastuksen piirissä. Metsä Board on konsernin pörssilistattu, kartonginvalmistukseen keskittyvä yksikkö, jolla on myös omaa selluntuotantoa. Lisäksi se omistaa vajaan neljänneksen osuuden Metsä Fibrestä.

UPM:n ja Stora Enson osakkeet olivat pian uutisen jälkeen pörssin vaihdetuimpien joukossa. UPM:n kurssi oli 3,5 prosentin laskussa ja Stora Enson vaihdetumman R-sarjan osakkeen kurssi 4,7 prosentin laskussa.

Ruotsalaisen Svenska Cellulosan eli SCA:n kurssi oli 1,4 prosentin laskussa.