Eteläafrikkalainen virusvariantti väistää Pfizerin ja BioNTechin rokotetta, kertoo tuore selvitys Israelista. Kyseessä ei ole vertaisarvoitu tutkimus vaan tilastodataan perustuva yhteenveto. Asiasta kertoi muun muassa Reuters.

Selvityksessä verrattiin kahta ryhmää. Toisessa ryhmässä oli 400 yhden tai kaksi rokotusta saanutta, jotka olivat saaneet positiivisen tuloksen koronatestissä. Toisessa ryhmässä oli 400 rokottamatonta koronatartunnan saanutta.

Selvityksessä kävi ilmi, että eteläafrikkalainen variantin, eli B.1.351:n ilmaantuvuus oli 5,4 prosenttia niiden joukossa, jotka olivat saaneet kaksi rokotusta ja sen jälkeen koronartunnan. Se oli kahdeksan kertaa enemmän kuin rokottamattomien, koranaa kantavien joukossa.

Tämä tarkoittaa sitä, että rokote tehoaa huonommin B.1.351 vastaan kuin viruksen perusmuotoon tai brittiläiseen varianttiin.

Pfizer and BioNTech ovat kertoneet että rokote suojaa noin 91 prosentin tehokkuudella koronaan sairastumiselta. Lisäksi yhtiöiden mukaan Etelä-Afrikassa tehdyt kokeet osoittavat, että rokote tehoaa myös B.1.351-varianttiin.

Tieto koskettaa myös Suomea. THL:n perjantaina julkistamien tietojen mukaan Suomessa on havaittu 359 tapausta, joissa virus kuuluu B.1.351 -kantaan. Mahdollisesti tapauksia on enemmän. Jos tartunta on oireeton virusta olla huomattu. Tällöin sekvensoinnilla ei myöskään ole selvitetty mitä viruskantaa se edustaa.

Brittimuunnosta on havaittu Suomessa 3261 kappaletta. Brittimuunnos on levinnyt erityisesti pääkaupunkiseudulle. Kaikkiaan koronatapauksia on ilmoitettu 81 261.

Oikaisu: Artikkeliin lisätty tieto, että molempien vertailuryhmien jäsenet olivat saaneet koronatartunnan.