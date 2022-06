Rokotusten ja aiemmin kärsityn koronataudin suojaa kiertävä BA.5-omikronvariantti yleistyy HUSin alueella ja aiheuttaa huolta uudesta koronavirusaallosta Suomessa jo kesällä, kertoo Lääkärilehti.

HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen kertoo lehdelle, että BA.5:n aiheuttamat tartunnat ovat parin viime viikon ajan kaksinkertaistuneet viikoittain HUS-alueella. Herkästi leviävä variantti kiertää tehokkaasti rokotusten ja aiemmin sairastetun koronainfektion tuomaa suojaa. Sen aiheuttamaa tautia pidetään vakavuudeltaan samantasoisena kuin muidenkin koronavarianttien, Lääkärilehti kertoo.

BA.5:n osuus on kasvanut nopeasti Etelä-Euroopassa, etenkin Portugalissa, jossa se on jo valtavirus. Lehtonen huomauttaa Twitterissä, että Suomen tilanne tyypillisesti seuraa Euroopan kehitystä hieman viiveellä.

Lehtonen pelkää uuden aallon syntyvän jo kesällä. Hän on huolissaan Suomen tilanteesta, koska monilla rokotusten antama suoja on hiipumassa.

”Se on ikävä tilanne, kun kesä on tulossa ja sairaalahoidon kapasiteetti on eri syistä tavanomaista heikompi. Toivottavasti ennustus, jonka mukaan seuraava korona-aalto tulee vasta syksyllä, pitää paikkansa”, Lehtonen sanoo lehdelle.

LUE SEURAAVAKSI: