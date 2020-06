Uutistoimistojen mukaan Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on allekirjoittanut määräyksen, jolla Yhdysvallat vähentää Saksassa olevia joukkojaan 9500 sotilaalla syyskuuhun mennessä.

Saksan ulkoministeri Heiko Maas kommentoi tilannetta uutistoimisto Bloombergille kuvailemalla Saksan ja Yhdysvaltojen suhdetta monimutkaiseksi. Maasin mukaan Saksa ei ole kuitenkaan saanut virallista ilmoitusta asiasta.

”Jos joukkoja vedetään pois, me tietenkin noteeraamme sen”, hän sanoo.

Liitokansleri Angela Merkel ei toistaiseksi ole kommentoinut asiaa.

Jos Trumpin määräys toteutetaan, Saksaan jää yhä 25 000 Yhdysvaltain sotilasta. Yhdysvaltojen joukkojen läsnäolo juuri Saksassa on perintöä toisen maailmansodan jälkeiseltä ajalta.

”Syy miksi meillä on joukkoja Saksassa ei ole se että suojaisimme saksalaisia, vaan kaikki mitä meillä on, palvelee omaa hyötyämme. Tämä uusi päätös ei tunnu liittyvän mihinkään strategiaan”, Yhdysvaltojen armeijan Euroopan-joukkojen entinen komentaja Frederick Hodges kommentoi New York Timesille.

”Mitä Kreml on tehnyt vähentääkseen huolia sen aggressiivisesta käyttäytymisestä alueella? Miksi heidän tulee saada tällainen palkinto joukkojen vähentämisestä kolmanneksella ilman että he ovat tehneet yhtäkään hyvää asiaa”, hän jatkaa.

Trumpin suunnitelma huolestuttaa myös Suomessa.

”Merkel ei saanut ennakkotietoa Trumpin aikeesta vetää 9.500 amerikkalaista sotilasta Saksasta. Valtava luottamuksen puute ja nolaus, myös osoitus siitä miksi meidän on oltava huolissaan Trumpin kaavailemasta tulevaisuudesta”, kokoomuksen konkaripoliitikko ja entinen suurlähettiläs Pertti Salolainen kirjoittaa Twitterissä.