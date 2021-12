Jopa 73 prosentissa 1970-luvulla rakennetuista omakotitaloissa on havaittu oleellisia korjaushavaintoja perustuksissa, sokkelissa, alapohjassa ja rakennuksen vierustalla, tiedottaa insinööritoimisto Raksystems.

Useista 1970-luvun taloista löytyy muun muassa valesokkelia, tasakattoa, maanvastaista sisäpuolelta lämmöneristettyä seinää ja kaksoisbetonilaattarakennetta.

Kyseisten riskirakenteiden ongelmana on kosteuden pääseminen rakenteisiin, mikä voi ajan saatossa levitä vaikeaksi kosteusvaurioksi, jos sitä ei huomata ajoissa.

Riskirakenne on rakennetyyppi, joka on todettu käytännössä ja rakenteita tutkittaessa vaurioherkäksi rakenteeksi.

Tyypillistä riskirakenteille on se, että ratkaisut ovat yleensä olleet oman aikakautensa määräysten ja ohjeiden mukaisia ja riskialttius on huomattu vasta jälkikäteen, jonka jälkeen kyseisistä ratkaisuista on luovuttu.

Riskirakenteita pitää seurata

Raksystemsin Inspections & Surveys divisioonan liiketoimintajohtaja Kim Malmivaara huomauttaa, että ”riskirakenne” on sanana ollut jo pitkään sävyltään negatiivinen ja ehkä vähän turhaankin.

Vaikka kodista löytyy jokin riskirakenne, se ei Malmivaaran mukaan tarkoita vielä sitä, että vaurio olisi toteutunut.

”Asukkaiden on kuitenkin pidettävä mahdolliset riskitekijät mielessä ja tarkastaa niiden kuntoa säännöllisesti.”

”Jos kodista pidetään hyvin huolta, ei vaurioita välttämättä pääse syntymään ollenkaan riskirakenteista huolimatta”, Malmivaara kertoo tiedotteessa.

Korjaaminen voi tulla kalliiksi

Konkreettisia rahareikiä voi ilmetä, mikäli riski konkretisoituu vaurioksi asti. Silloin edessä voivat olla mittavat korjauskustannukset.

Raksystemsin tekemien Asuntokaupan kuntotarkastusten perusteella vähintään 15 prosentissa kaikissa pientaloissa on kosteusvaurio ja noin 40 prosentissa on joko vaurio riskirakenteessa tai lisätutkimustarvetta kodin riskirakenteiden suhteen.

Kosteusvaurion ja sen aiheuttaneen syyn korjauskustannukset nousevat arviolta noin 25 000–50 000 euroon.

Mahdollisesti suuriinkin korjauskustannuksiin kannattaa varautua jo aikaisessa vaiheessa asuntokauppaprosessia, jottei ikäviä yllätyksiä ilmene myöhemmin.

”Kova kysyntä 1970-luvun koteihin voi aiheuttaa paineita nopeaan päätöksentekoon, mutta sen takia ei tulisi laiminlyödä kodin tarkastamista,” Malmivaara sanoo.

LUE SEURAAVAKSI: