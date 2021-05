Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz arvostelee valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaisen laintulkintaa Päivi Räsäsen (kd) syytetapauksessa.

”Pykälä kansanryhmää vastaan kiihottamisesta on tärkeä ja se pitää säilyttää, mutta en pidä kaikkia pykälästä tehtyjä tulkintoja perusteltuina, en myöskään valtakunnansyyttäjän tulkintaa, että Räsäsen tapauksessa Raamatun siteeraaminen täyttää rikoksen tunnusmerkistön”, juristin koulutuksen saanut ja pitkään perustuslakivaliokunnassa vaikuttanut Zyskowicz sanoo Uudelle Suomelle.

Valtakunnansyyttäjä on nostanut syytteen kansanedustaja Päivi Räsästä vastaan kolmesta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Päivi Räsänen ei katso syyllistyneensä minkään ihmisryhmän uhkaamiseen, panetteluun tai solvaamiseen.

”Näissä kaikissa [lausunnoista] on kysymys Raamatun opetuksista avioliitosta ja sukupuolisuudesta. Lausunnoistani seuranneissa syytteissä on pohjimmiltaan kysymys siitä, saako Suomessa pitää esillä ja ilmaista vakaumusta, joka pohjautuu Raamatun ja kristillisten kirkkojen perinteisiin opetuksiin”, Räsänen on todennut.

