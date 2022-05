Manner-Kiinan kansainvälisen kaupan keskus Shanghai ryhtyy vihdoin purkamaan rajuja koronatoimia, joiden johdosta kymmenet miljoonat ihmiset ovat olleet lukittuina koteihinsa viikkokausia.

Kuva: Outi Järvinen

Tällä viikolla ei kuitenkaan voida puhua vielä normaaliin elämään palaamisesta.

Kaupungin asukkaat pääsevät kansainvälisten uutistoimistojen tietojen mukaan pääsääntöisesti ruokakauppaan yksi kerrallaan kahdesti viikossa ja tähänkin tarvitaan lupalappu naapuruston komitealta.

Joukkoliikenne kaupunkiin on tarkoitus palauttaa myöhemmin toukokuussa ja tehtaille antaa lupa käydä täydellä teholla kesäkuun loppuun mennessä.

Kiinan vähittäiskauppamyynti väheni 11 prosenttia jo huhtikuussa. Luvut tuskin paranevat kuluvalla vuosineljänneksellä, ihmisten hyvinvoinnista ja mielenterveydestä puhumattakaan, sillä uusia koronasulkuja on ilmaantunut jälleen eri puolille Kiinaa.

Vaikka Kiinan koronastrategia kuinka runnoisi maan talouskasvuennusteita tai talouskasvun mahdollisuuksia, ei Kiinalla ole juuri muuta vaihtoehtoa kuin pitää edelleen kiinni nollatoleranssista tartuntojen suhteen.

Kiinan keskushallinto ehti jo kerran pandemian aikana julistaa, että korona on voitettu nimen omaan nollatoleranssistrategiaa käyttäen. Deltan ja omikronin riehuessa länsimaissa Kiinan valtionmediat jaksoivat muistuttaa, miten kaikkien muiden maiden koronastrategia on epäonnistunut.

Kiinan koronayhtälö ei ole kestävä talouden, normaalin elämän tai kansanterveyden kannalta

Kommunistisen puolueen autoritäärisellä otteella johtama Kiinan keskushallinto ei voi pyörtää julkisia päätöksiään tai muuttaa strategiaansa kansalaispalautteen perusteella.

Kiinassa on käytössä vain kotimainen, vanhaa teknologiaa hyödyntävä rokote, joka ei ole yhtä tehokas kuin mRNA-teknologiaa hyödyntävä vastaava. Kiina on myös lahjoittanut kymmeniä miljoonia rokoteannoksia muualle maailmaan, pääasiassa kehittyviin maihin.

Julkiset puheet Kiinan rokotediplomatiasta ovat hidastuneet sitä mukaan, kun kotimaisen rokotteen huonompi teho uusia virusvariantteja vastaan on selvinnyt.

Kiinassa on lisäksi kansainvälisten arvioiden mukaan yli 40 miljoonaa vanhusta, jotka eivät ole käyneet hakemassa yhtään koronarokotetta. Määrä on enemmän kuin Puolassa tai Kanadassa on asukkaita.

Mikäli virus pääsisi leviämään vapaasti tällaisessa tilanteessa, olisi siitä aiheutuva inhimillinen kärsimys uskomaton.

Asiaa pahentaa vielä se, että Kiinan käytettyä talouskasvunsa vauhdittamiseksi viime vuosikymmeninä resursseja lähinnä infrastruktuurirakentamiseen, on esimerkiksi kattava julkinen terveydenhuoltojärjestelmä jäänyt rakentamatta.

Loputtomia koronarajoituksia ja massatestauksia lienee siis luvassa pitkälle tulevaisuuteen asti.

Kiinan koronayhtälö ei ole kestävä talouden, normaalin elämän tai kansanterveyden kannalta. Tähän on kuitenkin päädytty, kun poliittinen kontrolli on laitettu jälleen kerran kaiken muun edelle.

Kirjoittaja on Kauppalehden kirjeenvaihtaja Hongkongissa.

