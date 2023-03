Kysymys puolustusliitto Naton mahdollisista tukikohdista tai pysyvistä joukoista nousi esiin eduskunnan Nato-keskustelussa.

Esimerkiksi hallituspuolue vasemmistoliiton kansanedustaja Katja Hänninen pitää tärkeänä, että Suomeen ei oteta ydinaseita tai pysyviä sotilastukikohtia tai Nato-joukkoja. Samalla linjalla ovat puoluetoverit Johannes Yrttiaho ja Markus Mustajärvi, jotka toivovat Nato-mietinnön hylkäämistä ja kolmea lausumaa, joissa rajattaisiin asevoimien ja ydinaseiden sijoittelu ulos Suomesta. Hylkäysesityksen takia Natosta äänestetään tänään eduskunnassa.

Jotkut kansanedustajat pitävät kysymystä Nato-tukikohdasta ennenaikaisena, muun muassa Päivi Räsänen (kd) ja Johannes Koskinen (sd). Eduskunnan puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Jari Ronkainen (ps) katsoo, ettei Suomen kannata asettaa jäsenyydelle mitään ennakkoehtoja, vaan lähteä puolustussuunnitteluun mukaan ilman varauksia.

”Kuitenkaan ydinaseita tai edes Naton kiinteitä tukikohtia tullaan tuskin Suomen maaperälle tarjoamaan. Se on maantieteellisesti ja strategisestikin erittäin kyseenalaista”, Ronkainen sanoi eduskunnassa tiistaina.

”Suomi ja Ruotsi etenevät Nato-prosessissa yhdessä, mutta ei välttämättä käsi kädessä. Tavoitteena on samanaikainen liittyminen, mutta lopulta Suomi on vastuussa omista päätöksistään. Suomen Nato-päätös syntyi tosiasiallisesti jo ennen kuin Ruotsissa oli edes varmuutta jäsenyyden hakemisesta. Tärkeintä on se, että Suomessa jäsenyyden eteen työ on tehty, ja toivomme, että prosessi kokonaisuudessaan menee pikaisesti maaliin.”

”Tuskin Natostakaan mielekästä”

Hallituspuolue RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz katsoo, että etenkin Suomi on Naton näkökulmasta houkutteleva, koska meillä on omat kyvykkyytemme, eikä meitä tarvitse normaalitiloissa tukea. Hän huomauttaa, että oikeastaan Suomen jokainen varuskunta on liittymisen jälkeen pysyvä Nato-tukikohta.

”Ne ovat osa Natoa, suomalaiset varusmiehet ovat käytännössä osa Naton joukkoja. Siinä mielessä keskustelu on ehkä hieman erikoinen. No, tuleeko tänne ulkomaalaisia, ikään kuin pysyviä joukkoja? Se on sitten toinen kysymys, ja historian merkit viittaavat siihen, että tuskinpa on näin. Näin ei ole tapahtunut uusissa Nato-maissa useaan vuosikymmeneen. Se tuskin on Natonkaan mielestä mielekästä.”

Oppositiopuolue kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen pitää etuna Suomelle, jos tänne perustettaisiin Naton osaamiskeskus, tukikohta tai johtoporras. Kyseessä voisi hänen mielestään olla esimerkiksi arktiseen sodankäyntiin tai Itämeren merelliseen sodankäyntiin liittyvä keskus.

”Meidän etumme on, että mahdollisimman moni Nato-maan upseeri saa henkilökohtaista kokemusta Suomessa työskentelystä, ja ennen kaikkea, että Suomi on ja se nähdään vahvana Naton luottotoimijana. Kun me nyt Natoon liitymme, niin eiköhän oteta siitä jäsenyydestä hyöty irti eikä ikään kuin pyritä pysymään siinä eteisen lähettyvillä, kun joka tapauksessa täysjäseniä ollaan.”

Mykkäsen mielestä Suomen kannattaa omalta osaltaan hyväksyä lopullisesti Nato-jäsenyyssopimus lopullisesti, vaikka Suomi saattaisikin päätyä Natoon ennen Ruotsia, sillä aina voi tulla yllätyksiä.

”Lopulta on myös Ruotsille parempi, että Suomi on mahdollisimman nopeasti Naton puolustussuunnittelussa aktiivisesti jo mukana, kun vaihtoehto on, että emme kumpikaan sitä olisi. Mutta tehdään tietysti kaikkemme, että molempien asia etenisi, ja ei tässä kannata vielä nuolaista ennen kuin tipahtaa toki myöskään Suomen jäsenyyden toteutumisen osalta.”

Näin kommentoivat ministerit

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) toteaa, ettei Suomi ole hamuamassa ydinaseita, eikä niitä ole kukaan meille tyrkyttämässäkään. Hänen mukaansa Suomi pyrkii vahvistamaan Natoon liittymisellä omaa turvallisuuttaan, eikä ”muita haikailuja ole”. Naton mahdollista läsnäoloa ja sen vaihtoehtoja Suomessa ”tullaan selvittämään”.

”Ainakin kaksi reunaehtoa siinä nähdäkseni on: sen pitää olla Suomen turvallisuutta vahvistavaa ja toisaalta Naton kannalta perusteltavissa olevaa. Aikaa meillä tässä asiassa on. Ensiksi on tärkeätä saada tämä itse jäsenyys tietenkin maaliin, ja maaliviiva näkyy jo, mutta kaksi ratifiointia meiltä puuttuu.”

Nato-maista Unkari ja Turkki eivät ole vielä ratifioineet Suomen ja Ruotsin jäsenyyksiä. Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kertoo, että kolmikantaneuvottelut Turkin kanssa jatkuvat ensi viikon torstaina 9. maaliskuuta mahdollisesti Brysselissä ja Unkari suunnittelee parlamentaarisen delegaation lähettämistä Suomeen mahdollisesti suurin piirtein samojen päivien aikana.

”Eli molempien, Turkin ja Unkarin, kanssa nyt sitten prosessi myöskin etenee. Uskon, että tällä tahdilla Suomi ja Ruotsi ovat Naton jäseniä viimeistään Vilnan huippukokouksen yhteydessä heinäkuussa tulevana kesänä”, Haavisto sanoi eduskunnassa tiistaina.

Hänen mukaansa Suomi haluaa ”kulkea mahdollisimman yhtäaikaisesti Ruotsin kanssa”. Esimerkiksi puolustusvaliokuntaan kuuluva Veijo Niemi (ps) katsoo, että tapahtui Natoon liittyminen sitten Suomi edellä ja Ruotsi perässä tai molemmat yhtä aikaa, on vääjäämätön tosiasia, että ”aivan varmuudella olemme ennen pitkää kuitenkin Naton täysjäseniä”.

”Tämä on hyvin tärkeä asia mielestäni. Puolustusvaliokunnan jäsenenä en näe mitään muuta mahdollisuutta.”