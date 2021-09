The Atlantic -lehti esittää jyrkkää kritiikkiä Australiassa yhä voimassa oleville hyvin tiukoille rajoituksille. Tämä kuva on Länsi-Australian osavaltiosta keväältä 2020.

Australiasta on tullut koronan varjolla poliisivaltio, tai ainakin siitä on pian tulossa sellainen, jos maassa vallitsevia kovia rajoituksia yhä jatketaan. Näin väittää amerikkalainen laatulehti The Atlantic, jonka ”Ideat”-osaston alle luokiteltu uutiskommentaari dokumentoi ja kommentoi Australian hyvin tiukkoja rajoituksia.

Artikkelin ensimmäinen kritiikki kohdistuu siihen, että monilla alueilla Australiassa ylläpidetään yhä puolentoista koronavuoden jälkeen sellaista ulkonaliikkumiskieltojen ja maan sisäisten liikkumisrajoitusten tasoa, joka oli maailmalla tyypillinen pandemian alussa.

Esimerkiksi heinäkuun lopulla BBC:n mukaan Sydneyssä kutsuttiin armeija kadulle. Monissa suurissa kaupungeissa on ollut täysimittaisia ulkonaliikkumiskieltoja kuukausien ajan.

Puolestaan 9 New Sydney -kanavan mukaan julkisissa tiloissa liikkuvista koronapotilaista on annettu pidätysmääräyksiä, ja heitä metsästetään uutiskuvien avustuksella. Hiljaiselta näyttävällä rannalla juhlineita nuoria on pidätetty poliisihelikopterin avustamana ja viety raudoissa putkaan 1 000 dollarin sakkojen kera.

Kevällä 2020 tällaiset rajoitukset olivat The Atlanticin analyysin mukaan jokseenkin ymmärrettäviä, koska koronan taudinkuva ja epidemian tuleva kulku olivat epävarmoja. Australian kaltaisessa maantieteellisesti eristyneessä paikassa oli myös perusteltua uskoa, että korona voitaisiin pitää kokonaan rajojen ulkopuolella.

Sen sijaan tällä hetkellä näyttää, että koronasta on tulossa pitkäaikainen ilmiö lyhyen poikkeustilan sijasta. Niinpä ”tällaisten kieltojen pysyvä ylläpito tarkoittaisi maan muuttumista poliisivaltioksi”, analyysin kirjoittanut toimittaja Conor Friedersdorf pohtii.

Lisäksi kolumnissa kiinnitetään huomiota siihen, että Australian koronapolitiikka ei rajoitu yleisiin liikkumiskieltoihin, vaan osaa määräyksistä voidaan kuvailla orwellilaisiksi.

Esimerkiksi Etelä-Australian osavaltiossa karanteeniin joutuneet ihmiset joutuvat lataamaan puhelimensa sovelluksen, jossa on kasvojentunnistus ja joka seuraa sijaintia. Tämän sovelluksen kautta viranomaiset lähettävät kansalaisille satunnaisina aikoina viestejä, joihin tulee vastata 15 minuutin sisällä ottamalla kuva sallitussa olinpaikassa.

Jos 15 minuutin määräaikaa tai olinpaikkaa rikotaan, poliisit lähtevät metsästämään ”rikkuria”. Asiasta kertovassa ABC-televisiokanavan uutisen mukaan vaihtoehtona näin toteutetulle kotikaranteenille on karanteeni valvotuissa "lääketieteellisissä hotelleissa".

Friedersdorf kysyykin, voidaanko Australiaa enää sanoa liberaaliksi demokratiaksi. Hän korostaa, että Australian asema demokratiana sinänsä ei ole millään tapaa kyseenalainen, mutta ankarat sisäiset liikkumisrajoitukset, pitkäaikaiset ulkonaliikkumiskiellot ja protestoijien pidättäminen eivät täytä "liberaalin" ehtoa.

