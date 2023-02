Koillis-Ukrainassa sijaitseva Harkova on ollut Venäjän raskaiden pommitusten kohteena jo pitkään. Kuva on tammikuun lopulta, jolloin kaupunkiin satoi ohjuksia aiheuttaen vanhan naisen kuoleman ja kolmen ihmisen loukkaantumisen.

Venäjä on pommittanut laajasti Harkovan ja Zaporižžjan alueita perjantaina. CNN ja Associated Press kertovat Ukrainan ilmavoimien tiedottaneen, että Venäjä on iskenyt alueille lähes 35:llä S-300-ohjuksella, joiden tuhoaminen ilmassa on mahdotonta.

Ilmavoimien mukaan Venäjä on ampunut samaisia ohjuksia myös Venäjän puolelta Belgorodista ja valtaamastaan Tokmakin kaupungista Etelä-Ukrainasta. Lisäksi ilmavoimat sanovat Venäjän iskeneen maan kriittiseen infrastruktuuriin Mustaltamereltä iranilaisvalmisteisilla droneilla ja kuudella risteilyohjuksella.

Moldovan ja Ukrainan hallitukset väittävät, että Venäjän risteilyohjus lensi Moldovan yli kulkiessaan kohti Ukrainaa. Reutersin uutisen mukaan ohjuksia olisi ollut kaksi, joista toinen olisi kulkenut Romanian ilmatilan kautta.

Moldovan puolustusministeriön mukaan ohjus lensi maan ilmatilassa Mocran kaupungin yläpuolelta Transnistrian alueella ja myöhemmin Cosauțin kaupungin yli Sorocan alueella.

Moldovan puolustusministeriö on tuominnut jyrkästi maansa ilmatilan loukkaamisen. Venäjän ohjukset ovat lentäneet maan yli useita kertoja sodan aikana.

Zaporižžjan pormestari Anatoli Kurtiev kertoo Reutersin mukaan, että kaupunkiin osui ainakin 17 ohjusta tunnin sisällä. Ukrainan sähköverkkoyhtiö Ukrenergo on sanonut voimalaitostensa joutuneen pommitusten kohteeksi, mikä on johtanut sähkölaitteistojen sulkemiseen. Yhtiön mukaan kyseessä on 14. kierros massiivisia hyökkäyksiä maan sähköverkkoa vastaan.

Ilmahälytykset ovat raikuneet ympäri maata perjantaiaamun aikana ja viranomaiset ovat kehottaneet siviilejä suojautumaan. Kiovan kaupunginhallinto on varoittanut, että pääkaupunkiin kohdistuu suuri ohjusiskujen uhka. CNN raportoi kello yhden aikoihin, että ilmahälytykset ovat päättyneet Ukrainassa lukuun ottamatta itäistä Luhanskin aluetta.

Viranomaiset vahvistavat ilmatorjunnan olleen aktiivisena Ivano-Frankivskin, Lvivin, Vinnytsjan, Pultavan, Odessan ja Kiovan alueilla. Zaporižžjan ja Harkovan lisäksi ohjuksia on osunut länsi-Ukrainaan Hmelnitskiin. Viranomaiset kertovat seitsemän ihmisen loukkaantuneen Harkovassa.