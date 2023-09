EU-maiden sisäministerit olivat torstaina koolla Brysselissä keskustelemassa Ukrainan tilanteesta ja muuttoliikkeestä.

Suomea kokouksessa edusti sisäministeri Mari Rantanen (ps). Kyse oli hänen ensimmäisestä EU-kokouksestaan ja matkastaan Brysseliin.

Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto päätti jatkaa ukrainalaisten pakolaisten tilapäistä suojelua maaliskuuhun 2025 saakka.

”Suomi on sitoutunut antamaan suojelua ja kannatti tilapäisen suojelun jatkoa vuodella”, Rantanen sanoi kokouksen jälkeen.

Tällä hetkellä EU-alueella on rekisteröityneenä noin neljä miljoonaa ukrainalaista tilapäisen suojelun hakijaa.

Maahanmuuttopaketti etenemässä

Sisäministerit saivat kokouksessaan tilannekatsauksen EU:n yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistusta koskevista kolmikantaneuvotteluista. Ne ovat tällä hetkellä nytkähtämässä eteenpäin aikalisän jälkeen.

Kyse on isosta maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistuksesta, joka laitettiin liikkeelle vuonna 2020. Esityksen läpimeno on ollut hidasta, koska jäsenmaiden välillä on erimielisyyksiä ja epäluottamusta.

Tällä hetkellä jäsenmaiden neuvoston kantaa muodostetaan vielä kriisitilanteita koskevaan asetusehdotukseen. Se kattaa esimerkiksi sellaiset tilanteet, joissa muuttoliikettä käytetään hybridivaikuttamisen välineenä.

Saksa blokkasi pitkään kriisiasetuksen hyväksymistä, mutta ilmoitti keskiviikkoiltana, että se on valmis sittenkin etenemään kompromissin suuntaan. Asetuksen hyväksyminen vaatii jäsenmaiden määräenemmistön hyväksynnän.

Maahanmuuttopaketissa on kaikkiaan kymmenen asetusta, joista suurimmasta osasta on jo yhteisymmärrys löydetty.

Silti, kun yksi osa uudistuksesta puuttuu, koko paketin eteneminen on jumissa. Euroopan parlamentin kanta on, että uudistus on vietävä läpi kokonaisuutena, ei palasina. Viivyttelyyn ei olisi varaa, jos uudistus halutaan maaliin tällä vaalikaudella.

Jäsenmaiden EU-suurlähettiläät alkavat seuraavaksi hieroa kriisiasetuksesta sopua.

”Luulen, että nyt hiotaan enää aika lailla pieniä loppuja sieltä paketista. Parhaan käsitykseni mukaan ollaan varsin lähellä ratkaisua”, Rantanen sanoi kokouksen jälkeen.

Hän sanoi olevansa toiveikas sen suhteen, että ratkaisu lopulta löytyy.

Vastaanottojärjestelmät ovat kuormittuneita

Ukrainalaisten pakolaisten suojelun lisäksi myös muu EU-alueelle kohdistuva muuttoliike on kääntynyt viime vuosina kasvuun.

Viime vuonna EU:ssa jätettiin lähes miljoona turvapaikkahakemusta. Se on suurin määrä vuoden 2016 pakolaiskriisin jälkeen.

Sisäministeriön tilannekatsauksen mukaan toukokuun loppuun mennessä turvapaikkahakemuksia oli jätetty EU:ssa 32 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona.

Hakijoista suurin osa oli lähtöisin Syyriasta, Afganistanista, Turkista ja Venezuelasta. Hakemuksia jätettiin eniten Saksassa, Espanjassa, Ranskassa ja Italiassa.

Useiden EU-maiden vastaanottojärjestelmät ovat tällä hetkellä erittäin kuormittuneita.

Uusia kumppanuuksia

Myös EU-alueelle kohdistuva sääntöjenvastainen muuttoliike on kuluvana vuonna jatkanut kasvuaan. Se keskittyy erityisesti keskisen Välimeren reitille: Tunisiasta ja Libyasta Italiaan.

Sisäministeri Rantasen mukaan EU on viime vuosina pitkälti keskittynyt siihen, miten sen sisällä maahantulijoita käsitellään.

Hänen mielestään EU:n pitää rakentaa ennakkoluuttomasti uudenlaisia kumppanuuksia muuttajien lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa. Yksi sopimus solmittiin kesällä Tunisian kanssa.

”Kokouksessa jaettiin laajasti se näkemys, että vaikka EU:n turvapaikkauudistuksen maaliin vieminen on tärkeää, sillä ei kuitenkaan ennaltaehkäistä sitä tilannetta, jonka näemme rajoillamme. Nyt viimeisimmin Lampedusan pienellä saarella.”

Lampedusa on Italialle kuuluva saari, joka sijaitsee vain reilun sadan kilometrin merimatkan päässä Tunisiasta. Sinne on viime viikkoina saapunut tuhansia siirtolaisia.

Italian pääministeri Giorgia Meloni ja EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen vierailivat saarella toissa viikolla.

”Suomen linja on, että meillä on vahva ulkoraja EU:ssa. Se on ainoa tapa, jolla voidaan säilyttää Schengen-alue sellaisena kuin se on tarkoitettu ja sellaisena kun me sen tunnemme”, Rantanen totesi.

