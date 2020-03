Kreikan pääministeri Kyriakos Mitsotakis on kutsunut kansallisen turvallisuuden neuvoston hätäkokoukseen sunnuntaille. Asiasta kertoo muun muassa Reuters.

Kreikan hallituksen mukaan lähes 10 000 ihmistä on yrittänyt ylittää rajan Turkista Kreikkaan 24 viime tunnin aikana. YK:n siirtolaisuusjärjestö IOM:n mukaan Turkin ja Kreikan rajalle oli jo lauantai-iltana kerääntynyt noin 13 000 EU:hun pyrkivää ihmistä.

Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontex on kertonut nostaneensa valmiustasoaan kaikilla Turkin rajoilla.

Frontexin tiedottaja kertoo uutistoimisto AFP:lle, että Turkin kanssa rajan jakava Kreikka on pyytänyt lisätukea. Hän sanoo, että ”askelia avun lähettämiseksi on jo otettu”.

Lue myös:

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan vahvisti lauantaina Turkin avanneen rajansa Kreikkaan pyrkiville siirtolaisille. Erdoganin mukaan 18 000 ihmistä on jo ylittänyt rajan Eurooppaan ja lähipäivinä rajan yli on tulossa 25 000–30 000 pakolaista.

Kaiken taustalla on tilanteen kiristyminen Turkin ja Syyrian välillä. Syyrian ja Turkin rajaseutujen pakolaisleireillä on noin miljoona pakolaista, joita alueen taistelut sekä heikot olot uhkaavat. He ovat joutuneet pakolaisiksi Venäjän tukemien Syyrian hallinnon joukkojen kaapattua alueita takaisin Syyrian oppositiolta. Lisäksi Turkissa on noin 3,6 miljoonaa syyrialaista pakolaista jo ennestään.

Lue lisää:

LUE SEURAAVAKSI: