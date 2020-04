Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on antanut päätöksen, jossa määrätään apteekkeja rajoittamaan väliaikaisesti tiettyjen avaavien astmalääkkeiden eli salbutamolivalmisteiden myyntiä.

Myynnin rajoituksen tavoitteena on varmistaa näiden lääkkeiden riittävyys ja yhdenvertainen saatavuus kaikille potilaille koko Suomessa.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen Fimean tietoon on tullut, että avaavien astmalääkkeiden myynti on ollut merkittävästi normaalia suurempaa, mikä on aiheuttanut myyntivarastojen hupenemista. Saatavuushäiriön riski kasvaa merkittävästi, jos kulutus jatkuu normaalitasoa suurempana pitkään, STM tiedottaa.

Nyt annetulla STM:n päätöksellä apteekit voivat toimittaa asiakkaille kerralla enintään kuukauden hoitoa vastaavaan määrän. Päätös perustuu koronavirusepidemian takia aktivoituun valmiuslakiin ja sen nojalla annettuihin käyttöönottoasetuksiin. Ne ovat voimassa 13. toukokuuta 2020 asti.