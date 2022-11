Kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo (kok) on huolissaan valtion velasta, ja Uuden Suomen 200 kansanedustajaa -sarjan haastattelussa hän kertoo mikä Sanna Marinin (sd) hallituksen taloudenhoidossa on mennyt pieleen. Kokoomus lähtisi tasapainottamaan valtion taloutta leikkausten ja työllisyysasteen nostamisen lisäksi myös haittaverojen avulla. Mutta miten on ympäristön laita?

LUE MYÖS LAAJA HAASTATTELU Kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo haluaa eroon Alkon monopolista ja lyttää hallituksen ”velkakaasun” – Leikkauskysymykseen häneltä on vaikea saada vastausta

Pitäisikö verotuksen avulla puuttua myös ympäristölle haitallisiin tuotteisiin ja palveluihin?

Wallinheimo näkee esimerkiksi päästökauppajärjestelmän hyvänä, sillä se ohjaa yhteiskuntaa ja ihmisiä tekemään oikeita päätöksiä. Siitä, onko tahti tarpeeksi nopea, hän ei ole varma.

”Olen kuitenkin sillä tavalla teknologiafriikki, että uskon että maailma kuitenkin pelastuu ja 1,5 asteen tavoite saavutetaan ihan sillä, että koko ajan tulee ympäri maailmaa uusia teknologioita siihen, kuinka päästäisiin kohti hiilineutraalisuutta.”

Tulevaisuusvaliokunnassa istuva Wallinheimo kertoo, että heillä on ollut tekoäly asiantuntijavieraana. Silloin kansanedustaja kysyi tekoälyltä, onnistuuko 1,5 asteen ilmastotavoite. Tekoäly vakuutti sen onnistuvan, sillä teknologian kehitys näyttää tällä hetkellä pystysuorasti ylöspäin.

”Me tulemme näkemään 20 vuoden aikana niin suuria teknologisia mullistuksia, että kyllä varmasti onnistuu”, uskoo Wallinheimo.

Konkreettisina asioina hän esittää vetyteknologian kehittämisen, lämmön varastoinnin ja sähkön optimoinnin tekoälyn avulla. Lisäksi kokoomus pyrkii uudistamaan ydinvoimalainsäädäntöä, jotta Suomeen voitaisiin perustaa pienydinvoimaloita.

LUE LAAJA HAASTATTELU:

Katso Sinuhe Wallinheimon videohaastattelu alta.

Pienydinvoiman merkityksestä kertoi myös kokoomuksen kansanedustaja Mari-Leena Talvitie Uuden Suomen haastattelussa.