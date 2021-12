Kaikki muut hallituspuolueet paitsi keskusta ovat vaatineet julkisuudessa palkankorotuksia hoitajille.

Vihreiden sijaispuheenjohtaja Iiris Suomela vaatii hoitajille palkankorotuksia Ilta-Sanomien vaalikoneessa, jossa kysyttiin kantaa siihen, pitäisikö hoitohenkilökunnan saada muita suuremmat palkankorotukset työn kuormittavuuden vuoksi. Suomela on väitteen kanssa täysin samaa mieltä.

”Hoitoalalle ja muille julkisille, pienipalkkaisille ja naisvaltaisille aloille tulee antaa suuremmat korotukset kuin muille. Niin kauan kuin korotuksia annetaan tasapuolisesti kaikille, kuopasta ja sukupuolittuneista palkkaeroista ei päästä eroon”, Suomela toteaa IS:n aluevaalikoneessa.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson on vaalikoneen väitteen kanssa lähes täysin samaa mieltä. Anderssonin mukaan kuitenkin sote-alan ammattilaisten lisäksi muutkin ammattilaiset ovat palkankorotuksensa ansainneet yhtä lailla. Vasemmistoliitto vaatii kuitenkin marraskuussa julkistetussa aluevaaliohjelmassaan sote-alan työntekijöiden palkkausta ja työoloja kuntoon. Puolue puhuu alan työvoimakriisistä.

”Sote-alan työvoimapulaan vastaamiseksi tulee lisätä koulutusmääriä, mutta ongelma ei tule ratkeamaan, ellei lisäksi paranneta sote-alan ammattilaisten palkkausta ja työoloja. Hyvinvointialueilla tulevina työnantajina ja niiden päättäjillä on tässä aivan keskeinen rooli”, Andersson totesi tuolloin.

Pääministeripuolue sdp puolestaan katsoo vaaliohjelmassaan, että Suomeen tarvitaan ”kattava suunnitelma, jolla alojen työolot ja palkkaus saatetaan sellaiselle tasolle, jolla henkilöstöresurssit turvataan ja alat säilyttävät houkuttelevuutensa nuorten silmissä”.

Myös rkp:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson nosti puolueen aluevaaliohjelman julkistuksen yhteydessä esiin tarpeen korottaa hoitajien palkkoja. Henriksson totesi Iltalehdelle lokakuussa, että poliitikkojen on voitava keskustella aluevaaleissa myös hoitajien palkoista, joiden tulee olla kilpailukykyisiä. Samalla hän esitti nelipäiväistä työviikkoa hoitajille.

Hoitajien palkat nousivat esiin vaalitentissä

Rkp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Anders Adlercreutz totesi STTK:n aluevaalitentissä tänään, ettei Henrikssonin lausunto ollut vaalilupaus vaan yleinen havainto.

”Palkkataso on ongelma, mutta se on tietenkin selvä, että poliittiset puolueet eivät ole osapuolia työmarkkinaneuvotteluissa. Meillä on huonoja kokemuksia siitä”, Adlercreutz sanoi ja huomautti, että Suomessa elettiin ”10 vuotta hyvinkin vaikeaa kautta sen jälkeen, kun sairaanhoitajien palkoista edellisen kerran tuli vaaliase”.

”Pysytään siitä kaukana.”

Hoitajaliitto Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen huomautti MTV:n Uutisextrassa viime lauantaina panneensa merkille, että kaikki muut hallituspuolueet paitsi keskusta ovat vaatineet hoitajille palkankorotuksia, ja uskoi tilanteeseen tulevaan muutokseen.

Keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtajalta Eeva Kallilta kysyttiin tästä STTK:n vaalitentissä. Hän totesi, ettei puolue lähde osapuoleksi palkkaneuvotteluihin.

”Totta kai palkka on sellainen asia, joka vaikuttaa alan vetovoimaan ja pitovoimaan ja varmasti myös tästä sitten niissä neuvotteluissa keskustellaan”, Kalli sanoi.

Vihreiden Suomela totesi vaalitentissä, että hoitajien palkkoja ja työoloja varten tarvitaan laaja ja pitkäjänteinen suunnitelma, joka ei ole yhden vaalikauden asia. Hänen mukaansa poliitikkojen rooli on varmistaa riittävä rahoitus alan ongelmien ratkomiseksi.

Sdp:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Niina Malm totesi tentissä, että asia tulee pitää työmarkkinapöydissä ja poliitikot voivat tukea sopimista.

”Toinen on sitten tietysti tämä työnantajien ajatus siitä, että verot ja inflaatiot pitäisi ottaa mukaan tähän, niin silloinhan me tulemme tupoon. Onko se nyt sitten se, mitä halutaankin takaisin?”

Tehyn Rytkönen ei suostunut MTV:n Uutisextrassa kertomaan, millaisia palkankorotuksia hoitajaliitot nyt tavoittelevat

