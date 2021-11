Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) mukaan Bosnian tilanne on nyt vakavimpia sitten vuoden 1995 rauhansopimuksen solmimisen.

Ulkoministeri kommentoi Yleisradion aamutelevisiossa Bosnia-Hertsegovinan valtioon kuuluvan Bosnian serbitasavallan separatistisia pyrkimyksiä. Bosnian serbialueiden johtaja Milorad Dodik on uhannut serbien irtautuvan alueen rauhansopimuksesta ja vaatinut Bosnian joukkoja poistumaan serbialueilta.

Serbitasavalta on ”lähtenyt separatismin tielle”, Haavisto sanoo varoittaen mahdollisista seurauksista.

”Jos Balkanilla aletaan rajoja muuttaa, niin se yleensä on johtanut vakaviin yhteenottoihin”, ulkoministeri sanoo.

Hänen mukaansa jännitteet alueella ovat niin suuria, että jopa sotilaallisen konfliktin mahdollisuus on olemassa.

Vuonna 1995 solmittu rauhansopimus päätti kolme ja puoli vuotta kestäneen verisen Bosnian sodan, joka on osa Jugoslavian hajoamissotia. Osapuolia sodassa olivat bosniakit, Bosnian serbit ja kroaatit. Rauhansopimuksessa Bosnian valtio jaettiin autonomisiin Bosnia-Hertsegovinan federaatioon ja Bosnian serbitasavaltaan. Valtiolla on sekä kroaatti-, bosniakki- että serbipresidentit.

Nyt Dodik on ilmaissut serbitasavallan irtautuvan rauhansopimuksen käytännöistä muun muassa yhteisen valtiotason verohallinnon, oikeuslaitoksen ja puolustuksen osalta. Hän on vaatinut Bosnian joukkoja poistumaan serbialueilta. Tämä tarkoittaisi myös serbiarmeijan perustamista uudelleen.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Bosnian serbitasavallan presidentti Milorad Dodik (kuvassa oikealla) arkistokuvassa. Kuva: epa09551897

Rauhansopimuksen noudattamista valvova YK:n korkea edustaja varoitti viime viikolla, että Bosnia-Hertsegovina on eksistentiaalisen kriisin kynnyksellä ja lähialueitakin horjuttavan konfliktin uhka on todellinen. Hän kiinnitti huomiota siihen, että vaikka Dodik ei sanomansa mukaan hae sotilaallista konfliktia, tämä on samalla varoittanut, että serbitasavalta vastaa voimatoimin, jos Bosnian joukot tai viranomaiset yrittävät puuttua tilanteeseen.

Dodik on myös varoittanut, että mikäli sotilasliitto Nato pyrkii vastaamaan kehitykseen, serbitasavalta hakee apua nimeämättömiksi jääneiltä ”ystäviltä”. Hänen tukijoikseen tiedetään Venäjä ja Kiina.

LUE MYÖS: