Pääkaupunkiseutu on siirtynyt koronaepidemiassa kiihtymisvaiheeseen. Helsingin kaupunki toteaa, että kiihtymisvaiheessa maskisuositus koskee julkisia sisätiloja sekä yleisötilaisuuksia, joissa lähikontakteja ei voida välttää.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) kertoi eilen Twitterissä, että pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmässä todettiin pääkaupunkiseudun siirtyneen kiihtymisvaiheeseen. Kaupungit ryhtyvät tämän seurauksena toimeenpanemaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) torstaina antamia päivitettyjä suosituksia. Ryhmään kuuluvat Helsinki, Espoo, Vantaa, Etelä-Suomen aluehallintovirasto sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS).

Ennen kokousta Vapaavuori tviittasi koronakoordinaatioryhmän analysoivan huolella THL:n ”hieman yllättävän” maskisuosituksen ja päättävän järjestäytyneesti, mihin toimiin se johtaa. Illalla Vapaavuori kertoi, että toisen asteen oppilaitosten ja lukioiden maskisuosituksen osalta kaupungit linjaavat lähipäivinä yhdessä, miten ja milloin suositus käytännössä toimeenpannaan.

Vapaavuori kirjoittaa tilanteesta myös blogissaan. Hän huomauttaa, että kouluissa on ollut keskimäärin vain yksi tartunta koulu kohti, eikä jatkotartuntoja juurikaan ole esiintynyt. Turvatoimet, kuten välituntien porrastaminen, ovat pormestarin mukaan purreet.

”Koronavirustartuntojen määrä niin Helsingissä kuin eräissä muissakin osissa Suomea on nousussa. Huomionarvoista on, että Helsingissä nuorten aikuisten tartunnat ovat yliedustettuina. Tiedämme, että tartunnat eivät niinkään tule kouluista. Viime viikon aikana altistumisia on Helsingissä ollut seitsemässä peruskoulussa sekä viidessä lukiossa tai oppilaitoksessa. Päiväkodeissa altistumisia ei ole ollut”, Vapaavuori summaa blogissaan.

Suurimmassa osassa tapauksia tartunnanlähde on pormestarin mukaan ollut baari, yökerho tai jokin muu juhlatilanne, erityisesti opiskelijajuhlat. Hän huomauttaa, että jos yhä useampi sairastuu, niin joku viranomainen saattaa päättää sulkea yöelämän kohtaamispaikat, mikä taas johtaisi lomautuksiin ja konkursseihin sekä työttömyyteen.

”On tärkeää ymmärtää, että vain kevyitä suosituksia noudattamalla, voimme välttää rajummat rajoitukset.”

Vapaavuori viittaa 90-luvun laman opetuksiin. Hän huomauttaa, että vakavat talousongelmat johtavat muihin pitkäkestoisiin ongelmiin kuten päihdeongelmiin, syrjäytymiseen ja mielenterveysoireisiin. Kriisin yksipuolinen hoito pelkästä terveysnäkökulmasta johtaisi Vapaavuoren mukaan oravanpyörään, joka loisi Suomeen pahoinvointia pitkälle terveyskriisin jälkeen. Pormestarin mukaan rajoitusten tiukentaminen ei ole yksiselitteisesti oikea, eikä aina edes paras vaihtoehto.

”Siksi meidän tulee punnita tarkasti jokaista rajoitusta ja pyrkiä toimimaan mahdollisimman vastuullisesti. Siksi kaikkia suosituksia kannattaa noudattaa. Maskin käyttö junassa tai turvavälin jättäminen baaritiskillä tai jatkuva käsidesin käyttö ei ehkä tunnu isolta teolta, mutta se voi olla ratkaisevaa isossa kuvassa.”

HUS kertoo suosituksista tarkemmin vielä tänään.