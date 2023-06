Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken arvioi Venäjän tilanteen olevan tällä hetkellä täysin poikkeuksellinen.

”On liian aikaista arvioida, mihin tämä johtaa. Ensinnäkin se, mitä olemme nähneet, on poikkeuksellista. Ja luulen, että olemme nähneet halkeamia, joita ei ollut aiemmin”, hän kommentoi CNN:n haastattelussa sunnuntaina.

CNN kertoi aiemmin, että Yhdysvaltain tiedusteluviranomaiset uskovat, että yksityisen Wagner-sotilaallisen ryhmän johtaja Jevgeni Prigožin oli suunnitellut Venäjän sotilasjohdon haastamista jo pitkään, mutta hänen lopullinen tavoitteensa oli epäselvä.

”Se, mikä tässä tilanteessa on silmiinpistävää, on se, että kaikki on Venäjän sisäistä. Se, että joku suoraan kyseenalaistaa auktoriteetin, joka aloitti aggression Ukrainaa vastaan, on todella voimakas teko. Se herättää myös täysin uusia kysymyksiä, joihin presidentti Vladimir Putinin on vastattava”, Blinken sanoo.

Yhdysvaltain ulkoministeri ei sunnuntaina halunnut ennakoida, mitä Venäjän armeijan sisällä tapahtuu tai tulee tapahtumaan.

”Ei ole mikään salaisuus, että Prigožin on arvostellut sotilasjohtoa kovin sanoin. Mitä tämä tarkoittaa johtohenkilöiden osalta, se jää nähtäväksi”, hän tyytyi toteamaan.

Blinkenin mukaan mikä tahansa epävakaus Venäjällä huolestuttaa Yhdysvaltoja, koska kyseessä on ydinasevaltio.

”Toistaiseksi emme ole havainneet muutoksia Venäjän asennossa, mitä ydinaseisiin tulee, emmekä mekään ole tehneet muutoksia.”

Blinken arvioi aikaisemmin sunnuntaina muissa haastatteluissa, että Venäjän tilanteen selkiytyminen tulee kestämään kuukausia.

”Emme ole nähneet viimeistä näytöstä vielä”, hän sanoi CBS:lle haastattelussa, jota sekä Reuters että Bloomberg ovat siteeranneet.