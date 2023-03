Kiinan talous on kasvanut vuosi vuodelta, mutta kasvu on hidastunut kovimmista lukemista. Tämän viikon Markkinaraati-ohjelmassa pohditaankin muun muassa sitä, mihin Kiina on matkalla.

”Kasvusta tulee koko ajan haastavampaa. Kiina on jo teknologiajohtaja joillakin aloilla. Sen täytyy olla innovaatiorintamassa ja sellainen kasvu on aina hitaampaa”, Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu sanoo.

Vaikka Kiinalla on vahvuuksia, Nordic West Officen toimitusjohtajan Risto E.J. Penttilän mukaan makroasiat ovat nyt niin negatiivisessa asennossa, että kukaan tuskin odottaa suurta talouskasvua.

"Vähän näyttää siltä, että Kiinan huippukohta on saavutettu ja mennään alaspäin”, Penttilä sanoo.

Geopoliittisia ja kotimaisia poliittisia riskejä

Kiina ja Yhdysvallat ovat tärkeitä kauppakumppaneita keskenään, ja maat ovat talouden ja globaalien arvoketjujen kautta linkittyneet toisiinsa.

”Talouden näkökulmasta kummallakaan ei olisi mitään järkeä ruveta katkomaan näitä suhteita, mutta molemmat valmistautuvat siihen, että politiikka, makroasiat ja suurvaltapolitiikka johtaa siihen, että ehkä joudutaan katkomaan”, arvioi johtaja Timo Vuori Elinkeinoelämän keskusliitosta.

Hän nostaa esiin amerikkalaisen kauppakamarin tutkimuksen, jonka mukaan yhdysvaltalaiset yritykset huomioivat riskin ja osa miettii vahvasti Kiinan jättämistä ja liiketoimintariskin pienentämistä maassa.

”Yhdysvalloilla on keskeinen rooli siinä, millainen on Kiinan tulevaisuus”, Vuori sanoo.

Koivu puolestaan muistuttaa geopoliittisten riskien lisäksi Kiinan kotimaisista poliittisista riskeistä.

”Ei voi olla unohtamatta Kiinan poliittisen johdon toimintaa. Väittäisin, että monelle yritykselle jopa ne kotimaiset poliittiset riskit ovat paljon isommat”, Koivu sanoo ja nostaa esiin ”kadonneet miljardöörit”.

Hän pohtii, haluavatko kiinalaiset enää miljardööreiksi, jos he eivät tiedä, saavatko pitää rahat ja kuinka käy, jos yhtäkkiä tuleekin puolueen suureksi viholliseksi.

”Poliittinen ilmapiiri on viimeisten viiden vuoden aikana kääntynyt aika haitalliseksikin talouskasvun suuntaan”, Koivu jatkaa.

”Ei kukaan ajatellut ehkä, että presidentti Xi lähtee viemään sitä näin hurjasti tällaiseen ennakoimattomaan suuntaan.”

