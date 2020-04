Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen ja kansanedustaja Mikko Kärnä sallisivat alkoholin ulosmyynnin ravintoloista koronakriisin aikana.

”Tämä ei välttämättä ole koko ryhmämme yksimielinen kanta, mutta sen voin todeta, että huomattavan enemmistön kanta se on. Haluan tällä tähdentää, että tällaiset muutokset alkoholilainsäädäntöön eivät ole keskustasta kiinni. Pallo on tällä hetkellä STM:llä ja demareilla. Mikäli sieltä tällainen esitys annetaan, niin keskusta tulee sitä tukemaan”, Kärnä totesi tiedotteessaan sunnuntaina.

Hän korostaa myös, että keskusta haluaa tämän lisäksi ravintoloille oman erillisen tukipaketin.

”Haluamme erillisen tukipaketin, mutta hallituksessa neuvottelut yksityiskohdista ovat kesken. On äärimmäisen ikävää, että joku hallituskumppaneista, tai sellaisen edustajista, on päättänyt pelata härskiä poliittista peliä ja vuotanut aivan vääriä tietoja medialle.”

Kurvinen kertoi oman kantansa jo perjantaina.

”Määräaikaisena koronatukena ravintoloille voisi olla alkoholin kotimyynnin salliminen ruoan take away-myynnin yhteydessä.Työpaikkojen ja yritysten pelastamiseksi myös pienpanimot tulisi saada väliaikaisesti myydä postilla kotiin tuotteitaan”, hän tviittasi.

Muun muassa ravintolayrittäjä Henri Alen on puhunut viinien ulos myynnistä yhtenä keinona auttaa ravintoloiden ahdinkoa.

”Jos tehtäisiin kuten Tanskan ja Norjan mallissa, että valtio maksaisi osan palkoista, se on ensimmäinen. Toinen toimi on se, että viinien myynti ulos vapautuu, vaikka väliaikaisesti, koska nyt rahat seisovat hyllyillä. Kolmas on suora tuki ravintoloille”, hän listasi Iltalehdelle sunnuntaina.

Ravintola-ala odottaa hallituksen päätöksiä alan tukemisesta. Alalla pelätään, että ravintoloille ehdotettu suora 150 miljoonan euron tuki kaatuu.

Lue lisää: