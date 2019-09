Keskustan uusi puheenjohtaja, elinkeinoministeri Katri Kulmuni myöntää olleensa itsekin vastuussa puolueen kannatuksen romahduksesta.

”Totta kai olen minä olen omalta osaltani vastuussa joka ikisestä päätöksestä, jota viime vaalikaudella tehtiin ja vihreää nappia painettiin eduskunnassa. Keskusta voi menestyä ainoastaan menemällä eteenpäin”, hän sanoi Ylen Ykkösaamussa lauantaina.

Kulmuni arvioi, että suurien kannatusmuutosten taustalla on myös politiikan muodonmuutos.

”Siellä on viisi keskisuurta puoluetta”, hän kuvaili puoluekarttaa.

LUE MYÖS: Katri Kulmuni teki pesäeron Juha Sipilään ja hakeutui asemiin Jussi Halla-ahoa vastaan

Kulmunin mukaan keskusta lähti Antti Rinteen (sd) hallitukseen yhteisten asioiden hoitamisen vuoksi.

”Kun ilmeiseksi kävi, ettei hallitusta muuten pystytä muodostamaan, totta kai keskusta on aina valmis tekemään yhteistyötä niiden tärkeiden asioiden puolesta, joita me edustamme. Viime vaalikaudella keskusta teki yhteistyötä keskustaoikeiston kanssa, ja tällä vaalikaudella keskustavasemmiston kanssa. Yhteistyö on aina ollut meille se asia.”

Pääministeri Antti Rinne on linjannut hallituksen tärkeimmäksi tavoitteksi työllisyysasteen nostamisen. Kulmuni parantaisi työllisyyttä nostamalla pienten ja keskisuurten yritysten valtionlainantakauksen 80 prosenttiin.

” Se laittaisi investointeja liikkeelle ja nostaisi osaltaan työllisyyttä ja loisi vireyttä. On tärkeää, että yrityksemme uskaltavat kasvaa ja kansainvälistyä. Olen huolissani siitä, että meillä on investointeja vähän vähemmän. Maailmalta ja Euroopasta tulevat talouden epävarmuudet heijastuvat myös Suomeen. Jos saadaan investointeja liikkeelle, ne kanavoivat myös uusia työpaikkoja.”

LUE MYÖS: Katri Kulmuni: ”Jos ei ole oikeutta maassaoloon, ole hyvä ja poistu. Tämä on keskustan linja”