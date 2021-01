Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen tuoreen kuukausiennusteen mukaan tavanomaista kylmempää kyytiä on luvassa Suomeen ja Skandinaviaan pitkälle helmikuuhun saakka.

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen (ECMWF) tuoreen kuukausiennusteen mukaan tavanomaista kylmempää kyytiä on luvassa Suomeen ja Skandinaviaan pitkälle helmikuuhun saakka. Syynä tähän ovat talvinen korkeapaine ja Siperiasta saapuva ilmavirtaus.

”Pidennetyssä kuukausiennusteessa Suomen yllä näkyy sininen signaali seuraavat kuusi viikkoa – sydäntalvesta on siis muodostumassa tavanomaista kalseampi. Kylmää kyytiä voi kestää helmikuulle saakka”, Forecan meteorologi Markus Mäntykannas kirjoittaa.

Hän kertoo, että ensi viikon lämpötilapoikkeama ei vielä ole merkittävä Suomessa: osassa maata on sinistä signaalia merkkinä kylmemmästä säästä, osassa maata punaista merkkinä tavanomaista lämpimämmästä säästä.

“Trendi on kuitenkin se, että loppuviikkoa kohden pakkanen kiristyy ja sää muuttuu talvisemmaksi. Pakkanen kiristyy suuressa osassa maata 10 ja 25 asteen välille. Etelärannikolle voi ajautua sakeita lumikuuroja sulalta Itämereltä.”

Toisella tarkasteluviikolla Pohjois-Euroopan ja -Atlantin ilmanpaine on yhä tavanomaista korkeampi, mikä viittaa kylmien itävirtausten jatkumiseen. Suuressa osassa Suomea sää on 1–6 astetta tavanomaista kylmempää.

Mäntykannas arvioi, että 18. tammikuuta alkavasta viikosta voi jo muodostua talven hyytävin viikko.

”Etelärannikkoa lukuun ottamatta Suomessa lämpötilapoikkeama on 3–6 astetta tavanomaista kylmempään suuntaan ja heti Suomen itäpuolella tätäkin enemmän. Pitkän sääennusteen valossa tammikuun kolmannesta viikosta voi muodostua talven kylmin. Kovin talviselta näyttää siis tammikuun jälkimmäinen puolisko. Vastaavaa asetelmaa saa hakea useamman vuoden takaa”, hän kommentoi.

Rapsakka talvisää pitää Pohjois-Eurooppaa otteessaan pitkän sääennusteen mukaan vielä tammikuun viimeisenkin viikon ajan. Poikkeama on tässä vaiheessa yhä 3–6 astetta tavanomaista kylmempään suuntaan lähes koko Suomessa.

“Kaikista kovimmat pakkaset näyttäisivät nytkähtävän hieman idemmäs Venäjällä, mutta yhä Suomessakin pakkanen voi ajoittain olla kireää etelärannikkoa myöden. Suomen pohjoispuolella näkyy vielä tammikuun lopullakin signaali tavanomaista korkeampaan ilmanpaineeseen, mikä saattaa pitää matalapainetoiminnan aisoissa.”

Mäntykannas sanoo, että tammikuun loppupuolella ennusteessa on lisäksi erittäin mielenkiintoinen yksityiskohta.

”Kun ilmanpaine on jatkuvasti Suomen pohjoispuolella tavanomaista korkeampi ja Suomen eteläpuolella matalampi, viittaa tämä pitkäkestoisiin itävirtauksiin. Suuri osa Itämerestä pysyy vielä tässäkin vaiheessa sulana sään kylmenemisestä huolimatta. Tämä voi tuoda oman yllätyksen, sillä potentiaalia on suuriinkin lumikertymiin Suomenlahden rannikoilla ja Ruotsin itärannikolla, sillä sulalla Suomenlahdella on tapana kehittää sakeita lumisateita varsinkin, jos Suomen eteläpuolitse kulkee matalapaineen alueita.”