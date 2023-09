Keskustan puoluekokous nimesi lauantaina Suomen Pankin pääjohtajan, tohtori Olli Rehnin yksimielisesti puolueen presidenttiehdokkaaksi. Rehn on jo ennestään valitsijayhdistyksen presidenttiehdokas.

”Ensiksi autoimme keräämään kortit, nyt autamme keräämään äänet. Olen suurella ilolla tässä kokouksessa mukana antamassa koko keskustaliikkeen tuen Olli Rehnille”, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko sanoi puheessaan.

Saarikon mukaan Rehnin kokemus on valmistanut hänet tehtävään.

”Uuden presidentin on oltava valmis tehtäväänsä ensimmäisestä päivästä alkaen”, hän korosti.

Olli Rehn painotti omassa puheessaan, että Suomen presidentin on edustettava koko kansaa. Näin hän perusteli kampanjointiaan valitsijayhdistyksen kautta. Rehn sai aikaisemmin syyskuussa kokoon vaadittavat 20 000 kannattajakorttia.

”Suomen presidentin on oltava linjaa vetävä yhteistyöjohtaja, kansalaisten presidentti”, Rehn linjaa.

Hän sanoo haluavansa erottua muista ehdokkaista arvojensa, tavoitteidensa ja kokemuksensa ohella myös toimintatavoilla.

”Se kuinka nyt kampanjoimme, on samalla ensinäyte siitä, kuinka presidenttinä edustaisin maatamme. Toimin mieluummin kärjistävän keskustelun purkajana kuin sen kiihdyttäjänä. Rakennan mieluummin sillan kuin räjäytän. Kehun ja kannustan ennemmin kuin latistan.”

Olli Rehnin mukaan tasavallan presidentin päätyö on ulkopolitiikka.

”Kun menin aamuisin töihin Euroopan komissioon, minua tervehti työhuoneeni seinällä sinne viemäni taulu, jossa oli mottona Islannin presidentti Vigdis Finnbogadottirin – maailman ensimmäisen naispresidentin – painavat sanat: ”There is no such thing as a small nation” – ei ole sellaista asiaa kuin pieni kansakunta. Minulle nuo sanat eivät ole toteamus, vaan elämäntehtävä ja vakaumus. On rakennettava maailmaa, jossa suurten valtioiden oikeus ei ole sen vahvempi kuin pientenkään – jossa voima ei ole ainoa oikeus. Tällaista voimapolitiikkaa edustaa Venäjän laiton, julma hyökkäyssota Ukrainassa.”

Rehn huomautti, että sodan takia syntyy uusi eurooppalainen turvallisuusjärjestys ja Ukrainan puolustustaistelu ratkaisee, millainen siitä tulee.

"Venäjän voitto merkitsisi syvän epävarmuuden aikakautta kaikille meille etulinjan maille. Kyse on Suomen ja Euroopan turvallisuudesta – ja maailmanrauhasta.”

Hän sanoo, ettei ydinaseiden uhka saa horjuttaa länsimaiden päättäväisyyttä.

"Viime aikoina on noussut esiin huoli sodan laajenemisesta, jopa suursodan mahdollisuudesta. Sitä on lietsonut Venäjän löysä ja holtiton puhe ydinaseista. Ydinaseilla uhkailu ei ole leikin asia, mutta on syytä muistaa, että se oli jo Neuvostoliitolle lännen vastainen poliittinen ase, eikä se saa horjuttaa päättäväisyyttämme. Epäröinti Ukrainan tukemisessa vain pitkittäisi sotaa ja lisäisi sen laajenemisen riskiä.”

Rehnin mukaan Venäjä on saatettava vastuuseen teoistaan. Hän katsoo, että Venäjän jäädytettyjä valuuttavarantoja tulee käyttää Ukrainan jälleenrakennukseen.

”Se olisi moraalisesti oikein, taloudellisesti merkittävää, ja oikeudellisesti mahdollista.”

Presidenttiehdokkaan mukaan suomalaisten ei kannata aliarvioida Venäjän kykyä aiheuttaa ”kaikenlaista harmia ja ilkeyttä”.

"Meidän pitää aina olla valppaana, mitä itärajamme takana tapahtuu. Venäjän tekojen vuoksi Suomen ja Venäjän poliittisten suhteiden ja kaupankäynnin elpymistä ei ole näköpiirissä. Lännen ja Venäjän välille on laskeutunut moderni rautaesirippu.”

Rehnin mukaan seuraavan presidentin keskeinen tehtävä on viedä menestyksellä maaliin Suomen ankkuroituminen läntisiin turvallisuusyhteisöihin.

"Nato-jäsenyys vahvistaa Suomea. Muistetaan silti, että kriisin kohdatessa Suomen omasta puolustuksesta vastaamme ensi sijassa me suomalaiset itse – meidän puolustusvoimamme, meidän reserviläisarmeijamme.”

Olli Rehn korostaa, että presidentin on osaltaan kannettava vastuuta Suomen kokonaisturvallisuudesta.

