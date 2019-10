Talousvaikuttaja, Sammon ja UPM:n hallitusten puheenjohtaja Björn Wahlroos on sitä mieltä, että Suomi on tienhaarassa ja maan on valittava itselleen uusi suunta. Wahlroos toteaa tänään tiistaina julkaistussa kirjassaan Kuinkas tässä näin kävi? Miksi maallamme ei ollut malttia vaurastua (Otava 2019), että Suomessa ei vuosikymmeniin ole nähty poliittista johtajuutta, joka voisi kääntää maan suunnan.

”Meillä on maailman vahvin ammattiyhdistysliike, maailman korkeimpiin kuuluva veroaste, maailman suhteellisin vaalitapa, maailman tiukin yleissitovuus ja maailman tasaisimpiin kuuluva tulonjako. Meillä on myös nopeasti ikääntyvä väestö, maailman huonoimpiin kuuluva huoltosuhde, Länsi-Euroopan matalin kotitalouksien säästämisaste ja velkaantuva valtio. Se kuinka kauan Suomi pystyy puolustamaan näitä ykkössijojaan, on vakava kysymys”, Wahlroos kirjoittaa.

Wahlroos paaluttaa kirjassaan kaksi mahdollista menestysreseptiä Suomelle: digi-Suomen ja kasvu-Suomen, jotka hänen mielestään myös täydentävät toisiaan. Digi-Suomi tarkoittaa Wahlroosille kasvavia panostuksia digitalisoituun kommunikaatio-, alusta-, jakamis- ja kiertotalouteen. Kasvu-Suomi-strategiassa hän kehittäisi maata markkinaehtoisesti digitaloutta laajemmalla rintamalla ja tavoitteena olisi parantaa varsinkin teollisten ja jälkiteollisten työpaikkojen kansainvälistä kilpailukykyä.

”Käytännössä kolme ensimmäistä toimenpidettä tiellä kohti kasvu-Suomea olisivat 1) työehtosopimusten yleissitovuuden poistaminen tai sen rajaaminen vain tiettyjä minimiehtoja koskevaksi, 2) omistamisen ja yritystulon verotuksen huomattava kevennys sekä 3) kannustinloukkuja esimerkiksi perustilin muodossa purkava sosiaaliturvauudistus”, Wahlroos kirjoittaa.

LUE ARKISTOSTA:

Tuloverotuksen Wahlroos uudistaisi alkuvaiheessa niin, että kukaan ei maksa veroja yli puolet tuloistaan, ja yhteisöverokanta pitäisi hänen mielestään alentaa ”yksinumeroiseksi tai mieluiten nollaan ja/tai, kuten elinkeinoelämän järjestöt talvella 2019 ehdottivat, leikkaamalla osinkojen verotusta tuntuvasti”.

Digi-Suomen kehitystä voisi Wahlroosin mielestä nopeuttaa panostamalla tekniseen ja kaupalliseen koulutukseen, ”kohdistamalla huomattavia verohelpotuksia ensisijaisesti pieniin kasvuyrityksiin ja helpottamalla työlupien myöntämistä suomalaisista yliopistoista valmistuneille ja muille korkeakoulutetuille maahanmuuttajille”.

Taloushistoriassa ”ei yhtään esimerkkiä sosialismin menestyksestä”

Wahlroos ihmettelee sitä, että sosialistinen ja sosiaalidemokraattinen ideologia on yhä säilynyt hengissä.

”Sosialismi on nimittäin aina ja kaikkialla ollut varma tie tuhoon. Sitä se oli Venäjällä ja Kiinassa sekä niiden monissa vasallivaltioissa. Sitä se on ollut Kuubassa ja ennen niin rikkaassa Venezuelassa, Zimbabwesta tai Pohjois-Koreasta puhumattakaan. Itse asiassa maailman taloushistoriasta ei löydy yhtään ainutta esimerkkiä sosialismin menestyksestä. Eikä kyse ole vain sosialismin aggressiivisemmista muodoista. Kotoisampi demokraattinen sosialismi on takavuosina tehnyt tuhoisaa jälkeä niin Labourin Britanniassa, kongressipuolueen Intiassa kuin sosiaalidemokraattisessa Ruotsissa”, Wahlroos kirjoittaa.

”Mutta sosialismi on monelle niin kaunis ajatus. Ongelma on vain siinä, että se ei toimi. Se ei tarjoa kannustimia menestykseen ja siinä on vapaamatkustajaongelma. Kaikki haluavat auttaa avun tarpeessa olevia, mutta harva haluaa siitä maksaa”, hän jatkaa.

Suomessa sdp:n kohtalonkysymykseksi muodostunee Wahlroosin mielestä paluu Väinö Tannerin, Rafael Paasion ja Paavo Lipposen perinteiselle talouskasvun linjalle.

Pääministeri Antti Rinne (sd) on nimennyt Rafael Paasion yhdeksi suureksi poliittiseksi esikuvakseen.

”Välttämättömien uudistusten läpivieminen nykyisellä sirpaloituneella politiikan kentällä olisi nimittäin paljon helpompaa, jos ne saisivat myös sosialidemokraattien tuen taakseen”, Wahlroos kirjoittaa.

”Suomessa ei oikeastaan ole työmarkkinoita”

Wahlroos kritisoi kirjassa perusteellisesti Suomen työehtosopimusten yleissitovuutta, joka hänen mukaansa ”mitä ilmeisimmin” on myös perustuslain vastainen.

”Yleissitovuus riistää työntekijöiltä oikeuden puolustaa työpaikkojaan ja kehittää työehtojaan paikallisesti sopien. Ennen kaikkea se estää työttömiä hakemasta töitä työehtosopimusta joustavammin ehdoin ja lisää siksi työttömyyttä”, Wahlroos kirjoittaa.

Wahlroosin mukaan yleissitovuus merkitsee sitä, että ”Suomessa ei oikeastaan ole työmarkkinoita, ainakaan markkina-sanan tavanomaisessa merkityksessä”.

”Yleissitovuus tuo komentotalouden ehkä tärkeimmän markkinamekanismimme tilalle. Ja näin syntyneitä ongelmia korvataan sitten sosiaalipolitiikalla. Tuhoisimmillaan yleissitovuus onkin riistäessään maahanmuuttajilta, syrjäytyneiltä nuorilta ja muilta matalan tuottavuusasteen työnhakijoilta oikeuden hakeutua työelämään sellaisin ehdoin, että töitä löytyy”, Wahlroos kritisoi.