Kuva: Nicolas Cleuet/Le Pictorium Agency via ZUMA Press

Yhdysvaltalainen ajatushautomo ISW raportoi Ukrainan jatkaneen vastahyökkäysoperaatioita ainakin kolmessa suunnassa. ISW:n mukaan Ukrainan varapuolustusministeri Hanna Maljar totesi eilen keskiviikkona, että Ukrainan joukot ovat edenneet 200-500 metriä tarkemmin määrittelemättömillä sektoreilla Bah’mutin rintamalla ja 300-350 metriä Zaporižžjan suunnalla.

Ukrainalaiset ja venäläiset lähteet kertovat ISW:n mukaan taisteluista Donetskin alueen länsiosassa, erityisesti Makarivkan ympäristössä ja Zaporižžjassa Orih’ivin eteläpuolella.

The Guardianin länsimaiset viranomaislähteet arvioivat Ukrainan tappioita merkittäviksi ja etenemistä hitaaksi. Tappiot olivat kuitenkin odotettavissa, lähteet korostavat.

Viranomaisten mukaan tällaista sodankäyntiä ei ole nähty vuosikymmeniin: Ukrainan joukot joutuvat etenemään panssaroitujen ajoneuvojen raivaamia kaistoja pitkin miinakentän läpi kohti Venäjän puolustusta, joka voi joissakin tapauksissa olla jopa 20 kilometrin päässä.

Tämä tekee Ukrainan panssarijoukoista haavoittuvia hyökkäyksille. Venäjän armeijalla on ollut kuukausia aikaa valmistella puolustuslinjaansa ja asemiaan, viranomaiset arvioivat.

Suurin osa vaurioituneista ajoneuvoista on osunut miinoihin, ja ukrainalaiset ovat etenemisen myötä myös alttiimpia lennokki-iskuille. Venäläislähteiden mukaan Ukraina olisi menettänyt jopa 120 panssariajoneuvoa, mutta The Guardianin lähteiden mukaan tämä ei pidä paikkaansa.

Hidas eteneminen lisää painetta lännen suuntaan

The Economist -lehti arvioi, että vastahyökkäyksen tärkeimmät taistelut saattavat olla viikon tai muutaman päässä.

Lehden sotilaslähde myönsi, että Zaporižžjan Orih’iv-Tokmak-akselilla käytävät täysrintamataistelut ovat olleet vaikeita, ja Ukraina on kärsinyt merkittäviä panssari- ja henkilöstötappioita. Myös Suomen lahjoittamat Leopard-panssarivaunut menetettiin tällä alueella. Lue tästä jutusta Maanpuolustuskorkeakoulun asiantuntija-arvio siitä, mikä panssarivaunuihin iski.

Lähdetietojen mukaan vastahyökkäyksen onnistumista voidaan arvioida mahdollisesti vasta kolmen kuukauden kuluttua.

The Guardianin lähteiden mukaan Ukrainan hidas eteneminen lisää todennäköisesti lännen painetta viestittää Venäjän presidentti Vladimir Putinille, että se on valmis pitkiin ponnisteluihin, eikä pidä käynnissä olevaa vastahyökkäystä Ukrainan ainoana mahdollisuutena saada alueensa takaisin. Ukraina on jo pitkään pelännyt, että länsimaiden tuki vähenee, jos asetoimitukset eivät tuota pian konkreettisia tuloksia.

