Iso-Britannia. Vihreiden poliitikko Osmo Soininvaaran mukaan Iso-Britanniassa on käynnissä ”uskalias koe”.

Vihdeiden entinen puheenjohtaja ja entinen kansanedustaja Osmo Soininvaara kirjoittaa blogissaan Iso-Britannian koronavirustilanteesta.

Maassa on alettu luopua kaikista koronaviruksen vuoksi asetetuista rajoituksista. Soininvaara muistuttaa, että vielä vuodenvaihteessa maan koronatilanne oli todella paha.

”Tartuntoja tuli viikossa 400 000 ja kuolleita yli 8 600. Suomen väkilukuun suhteutettuna tämä olisi merkinnyt noin 4600 tartuntaa ja sataa kuollutta päivittäin. Mitään tällaista ei ole meillä koettu koskaan.”

Nopeasti edenneiden rokotusten ansiosta tartuntamäärät kääntyivät merkittävään laskuun. Parhaimmillaan tartuntamäärät ehtivät laskea noin 13 000 tartuntaan viikossa ja yhteiskuntaa alettiin avata rajoituksilta.

”Sitä ennen deltavariantti oli kuitenkin rantautunut maahan. Tartuntojen määrä on ryöpsähtänyt uuteen laukkaan saavuttaen 300 000 tartuntaa viikossa. Määrä on edelleen kovassa kasvussa”, Soininvaara kirjoittaa.

Myös Suomessa tartuntamäärät ovat lähteneet nopeaan nousuun. Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) turvallisuus ja terveys -osaston päällikkö Taneli Puumalainen sanoi tänään keskiviikkona, että Suomi on kenties muita EU-maita alttiimpi koronaviruksen deltamuunnoksen leviämiselle.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtaja Mika Salmisen mukaan hallituksen on pohdittava, onko tilanne nyt ylipäätään sellainen, että tartuntamääriä pitäisi pyrkiä rajoituksilla painamaan alas.

Britannian tartuntalukuja tarkasteltaessa Soininvaara tekee huomion siitä, että koronarokote ei suojaa tartunnalta eikä estä rokotettuja levittämästä tauteja.

”Kun maassa 88 prosenttia yli 18-vuotiaista on saanut ainakin yhden rokotusannoksen ja 68,5 prosenttia molemmat annokset, tartuntojen näin villi lisääntyminen osoittaa, ettei rokotus suojaa tartunnalta eikä estä rokotettuja levittämästä tautia. Eivät rokottamattomat olisi mitenkään voineet kehittää tällaista epidemiaa keskenään.”

”Tartuntoja ajatellen brittien päätös vaikuttaa suorastaan järjettömältä. Vaikka rokotus ei suojaa tartunnalta, se näyttää suojaavan hyvin sairauden vakavalta muodolta kuolemilta. Kun katsomme kuolleisuutta, tilanne näyttää aivan toiselta”, Soininvaara sanoo.

Soininvaara viittaa siihen, että Britanniassa koronakuolleisuus laski alkuvuoden jälkeen eikä ole lähtenyt nousuun vaikka tartuntamäärät keväällä ovatkin kasvaneet.

Kirjoituksessaan Soininvaara huomauttaa, että Suomessa koronatilanne muistuttaa melkoisesti Britanniaa.

"Tartuntojen määrä on kovassa kasvussa ja saavuttanee parissa viikossa kevään huippuluvut samalla kun kuolleisuus on pysynyt matalana. Pitäisikö meidänkin pitää pää kylmänä kasvavien tartuntamäärien edessä vai pitäisikö yhteiskuntaa ryhtyä sulkemaan uudestaan”, hän pohtii.

”Britannian koe on uskalias mutta on meidän kannaltamme hyvä, että he sen tekevät. Tuloksia siitä kannattaa seurata Suomessa tarkasti”, Soininvaara katsoo.